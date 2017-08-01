Harman Kardon’un Cortana Destekli Hoparlörü Invoke Ortaya Çıktı

FCC, Harman International Industries tarafından dosyalama işleminin şimdiye kadar gizli kalmış bölümlerini halka açtı. Yeni görünen dosyalar, Harman Kardon Invoke hoparlörünün harici ve dahili fotoğraflarını, kullanıcı kılavuzlarını içermekte. Invoke hoparlörü, bu sene başlatılması planlanan ve Cortana tarafından güç verilen bir kişisel asistan cihazı ve bir dizi diğer özellik yanında Skype entegrasyonuna da yer veriyor.

Kullanıcı el kitabı, Invoke düğmelerini ve bağlantı düzenini gösteren diyagram içeriyor.

Invoke Hoparlörünün üst kısmında mikrofonlar ve döndürülebilir bir ses kontrol halkası bulunmakta. Cihazın alt kısmında bir mikrofon açık ve kapalı düğmesi ve bir Bluetooth eşleştirme düğmesi bulunuyor.

Bu arada aygıtın altında bir güç konektörü ve “yalnızca servis amaçlı” olarak işaretlenen bir Micro-USB yuvası için bir yuva bulunuyor.

El kitabı ayrıca hoparlörün üst panelini, “ikonik” Cortana çemberi olan “hafif desenler” görüntülenirken, hem kısa dokunuşları hem de uzun dokunuşları destekleyen bir dokunmatik panel olarak tanımlanıyor.

Invoke’nin tüm özellikleri şunlar: