Harmony OS 2.0 Haziran Ayında Geliyor

Tüketici İş Grubu Huawei başkanı, Çin’in Shenzhen şehrinde bir TEDx açılış konuşmasına ev sahipliği yaparak şirketin mobil ve IoT (Internet of Things) cihazları bölümü için gelecek planlarını açıkladı. Dr. Wang Chenglu, “birçok cihazın” Haziran 2021’e kadar Harmony OS 2.0‘a geçebileceğini doğruladı.

Yönetici, takvim yılının sonuna kadar 300 milyon akıllı telefon, tablet ve diğer IoT cihazlarının Harmony OS‘ye sahip olmasını bekliyor.

Duyurudan sonra bir haberci, Huawei’nin hayran forumunda P50 amiral gemisi serisinin Harmony öncüsü olabilmesi için Haziran ayına erteleneceğini paylaştı. Amiral gemileri, aynı zamanda yeni işletim sistemini kutudan çıkaracak olan MatePad Pro 2 tablet ile birlikte piyasaya sürülecek.

Daha önceki raporlar, EMUI 11 ve Magic UI 4‘teki Huawei ve Honor cihazlarının Harmony OS 2.0‘a geçebileceğini ileri sürdü. Ancak bazı Çinli kaynaklar, bunun yalnızca Kirin destekli cihazlar için olacağını iddia ediyor, bu da Snapdragon veya Mediatek yonga setli telefonların uygun olmayacağı anlamına geliyor.

Huawei’nin kendi işletim sistemini test eden bir Honor 9X birimi zaten Beta 3.0‘da, yani Çinli üretici şirket içi ekosisteminin geliştirilmesiyle güçleniyor. Yazılım paketi ayrıca P40, Mate 30 ve MatePad Pro cihazları için de mevcut, ancak şimdilik sadece Çin birimleri.

Huawei uygulamaya hazır olduğunda, sonunda HarmonyOS 2.0‘ın bir gün küreselleşeceğini umabiliriz.