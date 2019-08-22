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HarmonyOS Bir Süre Daha Telefonlara Gelmeyecek!

Huawei'nin en yeni işletim sistemi HarmonyOS, bir süre daha akıllı telefonlarda yer almayacak...

By Muhammed Arslan

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HarmonyOS Bir Süre Daha Telefonlara Gelmeyecek!

Huawei, bu ayın başlarında Huawei Geliştiricileri Konferansı’nı düzenledi. Çinli teknoloji devi, sonunda kendi işletim sistemi olan HarmonyOS’u açıkladı. Bilmeyenler için kısaca bir açıklama yapalım. HarmonyOS, daha önce haberlerde yazdığımız HongMengOS ile aynı işletim sistemidir.

Şirket içinde geliştirilen bu işletim sistemi, akıllı telefonları için Android mobil işletim sisteminin yerine geçecek. Ancak şirket, bu yıl HarmonyOS destekli bir akıllı telefon piyasaya sürme planlarının olmadığını dile getirdi.

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Yang, şirketin bir standart ve bir ekosistemi korumak istediğini söyledi. Ayrıca Android’in kullanamadığı durumlarda Harmony’nin şirket için B seçeneği olarak hizmet edeceğini de sözlerine ekledi.

HongMeng OS vs Android OS vs MacOS - Hangisi Daha Hızlı Olacak?

Ayrıca, şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate 30 Pro’nun da HarmonyOS yerine Android işletim sisteminine sahip olacağını belirtti. Bununla birlikte, ABD hükümeti yasağı uygularsa, Huawei telefonlarında Harmony’e geçecekti, ancak bu hareket şirketin Android’den çıkacağı son dakikaya kadar gerçekleşmeyecekti.

Bu ayın başlarında, Huawei’nin Çin’de yeni tanıtılan edilen HarmonyOS ya da HongMeng OS tarafından desteklenecek bazı yeni bir bütçe akıllı telefonunu piyasaya süreceği bildirildi. Mate 30 Lite cihazının beklenen cihaz olduğu şimdilik iddia ediliyor.

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