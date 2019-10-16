HarmonyOS Destekli Telefonlar Hakkında Bilgiler Var!

ABD-Çin ticaret savaşı devam ederken, Çin teknoloji devi Huawei hala ABD’nin Varlık Listesinde yer alıyor. Bu da şirketin ABD merkezli şirketlerle iş yapmasını engelliyor. Bu nedenle, Huawei cihazlarında Google uygulamaları ve servislerini kullanmak yasaktır.

Yeni başlatılan Huawei Mate 30 serisi, Google’ın uygulamalarını ve hizmetlerini desteklemeden Çin devinden gelen ilk cihaz serisi. Huawei’nin Google’ın hizmetlerine tekrar erişme olasılığı olsa da, şirket zaten yedek planını açıkladı – HarmonyOS.

Birkaç ay önce, Huawei resmen Android’in yerine geçmesi beklenen HarmonyOS’u piyasaya sürdü. Tescilli işletim sistemi şu anda akıllı TV’ler, giyilebilir cihazlar ve araç içi eğlence gibi cihazlar için tasarlanmış olsa da, artık akıllı da güç verecek.

Raporlara göre, şirket şimdi Android ile birlikte çift önyükleme desteği olan mevcut cihazlara HarmonyOS’u entegre etmeye hazırlanıyor. Ancak rapor, bunların erken aşamada olduğunu ve Huawei’nin hangi cihazları ilk seçeceğini henüz seçmediğini söylüyor.

Kısa bir süre önce Huawei CEO’su, gelecek P40 serisi akıllı telefonların bu yeni işletim sistemini çalıştıracağını ima etti. Bunun ne gibi yararı olur pek bilinmez ama aynı anda iki işletim sistemine sahip olmak büyük bir yenilik olacak. Kısaca özetlemek gerekirse, bilgisayarınıza hem linux hem de Windows kurmuş gibi farklı işletim sistemlerine açılan ekran girebileceksiniz.