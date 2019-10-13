HarmonyOS – iOS Rekabeti Kızışmaya Başladı!

Bu yılın başlarında ABD Ticaret Departmanı, Huawei’yi, Çin’in ABD’ye yönelik ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturan ağ ekipmanlarına sahip olduğu iddialarına dayanarak kara listeye ekledi. Bundan dolayı, tüm Amerikan şirketlerinin Çin şirketi ile herhangi bir ticari ilişkide bulunmalarını engelledi.

Sonuç olarak Huawei’nin artık Google ile çalışmasına izin verilmedi. Bu nedenle, şirketten gelecek olan herhangi bir akıllı telefon Google Hizmetlerini beraberinde getirmedi. Yasaktan birkaç hafta sonra, Huawei’nin 2012’den bu yana gizli bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Geçmişteki raporlar, Huawei’nin bu yıl sonuna kadar şirket içi geliştirilen işletim sistemi üzerinde çalışan ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı. Son durumda ise Çin şirketi AOSP’li (Android Açık Kaynak Projesi) en son akıllı telefon serisi olan Mate 30 serisini piyasaya sürdü. Ama belirtildiği gibi, Google Play Hizmetini desteklemiyor.

Bununla birlikte, şimdi gizli HarmonyOS’u duyurdu. Hatta şirketin, bu işletim sistemi ils gelen ilk cihazı Honor Vision TV oldu. Bu işletim sistemi şu anki aşamasında akıllı telefonlarda uygulanmaya hazır değil.

Eylül ayında Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Fortune Magazine muhabirleri tarafından röportaj yaptı. Röportajda, üst düzey Huawei yetkilisi, şu ana kadar bildiğimiz gibi HarmonyOS olan şirket içi geliştirilen işletim sisteminin 2 yıl içinde Apple’ın iOS’u ile kıyasıya bir rekabete gireceğini belirtti.