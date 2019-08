HarmonyOS Tanıtıldı – Özellikleri ve Destekleyen Cihazlar Neler?

Huawei Geliştirici Konferansı bugün başladı ve Çin devi HarmonyOS adlı yepyeni bir işletim sistemi tanıttı. HarmonyOS, diğer büyük işletim sistemlerinden farklı olarak, mikro çekirdekli olması nedeniyle her cihazda çalışmak üzere tasarlanmıştır.

HarmonyOS sadece akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda televizyonlarda, tabletlerde, akıllı hoparlörlerde, kablosuz kulaklıklarda, akıllı saatlerde, PC’lerde, VR gözlüklerinde ve hatta araçlarda da çalışacak. Huawei’nin İcra Kurulu Başkanı Richard Yu, işletim sisteminin kilobayttan gigabaytlara kadar değişen RAM boyutlarına sahip cihazlar üzerinde çalışmak üzere tasarlandığını söyledi.

HarmonyOS gelecekte Android, Linux ve HTML5 dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamaları destekleyecektir. Yeni işletim sistemi Huawei’nin ARK derleyicisini kullanıyor ve Kotlin, Java, Javascript, C ve C++ programlama dillerini destekleyecek.

Aynı zamanda, birden fazla cihaz arasında daha iyi bağlanmış güvenlik için doğrulanmış bir Güvenilir Yürütme Ortamı olacaktır. Huawei, işletim sistemi üzerinde 2017’de çalışmaya başladığını söyledi. Şu anda 1.0 sürümünde olan işletim sisteminin, gelecek yıl piyasaya Sürüm 2.0‘nün ve 2021 için de 3.0 sürümünün sürülmesi bekleniyor.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019