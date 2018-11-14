HMD Global 2018 yılı boyunca 6’dan az akıllı telefon yayınladı. Üretici bugün bir mola vermeye karar vererek farklı bir telefon duyurdu. Normal dokunmatik akıllı telefonlar yerine Nokia 106 telefonunu resmi olarak piyasaya sürdü. Buna ek olarakta Nokia 230 için iki yeni renk çeşidini piyasaya sürdü.

Piyasaya yeni sürülen tuşlu telefon Nokia 106’nın T9 klavyesinin candy bar şeklinde bir tasarımı mevcuttur. Ayrıca telefon 1.8 inç renkli ekran ve bir polikarbonat gövdeye sahiptir. Nokia, renklerin malzemeden geçtiği anlamına gelen doğal renklendirmeye sahip olduğunu, dolayısıyla çiziklerin daha az görünür olması gerektiğini ifade etmiştir. Bundan dolayı da polikarbonat gövde oldukça uygun bir seçim olmuştur.

Telefon 4MB RAM‘i ve 4MB depolaması olan MTK 6261D işlemci tarafından desteklenmektedir. Bekleme modunda 21 güne kadar uzayabilen ve 15.7 saate kadar konuşma süresi sağlayan çıkarılabilir 800mAh bataryaya sahiptir. Şarj için bir MicroUSB portu ve çift SIM desteği vardır.

Nokia 106 telefonu 2000 kişi ve 500 mesajı saklayabilir. Diğer Nokia Classic telefonlarda olduğu gibi, Nokia 106 da Snake Xenzia oyunu ile gelmektedir.