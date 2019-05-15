HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar 2019

2019 yılında üretilen birçok akıllı telefon oldukça yüksek çözünürlüklü ekranlar ile donatılmıştır. Bu yazımızda da HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar listesine kısa bir göz atacağız.
Netflix ve Netflix alternatifi Amazon Prime, dünyadaki sinemaseverler için film izleme deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Hızla büyüyen abonelerine, kendilerini son derece popüler kılan özel kalitede içerik kataloğu ile hizmet veriyorlar.
Kaliteden bahsetmek gerekirse, HDR veya Yüksek Dinamik Aralık, bu iki şirketinde de sunduğu bir ekran standardıdır. Peki tam olarak bu HDR ne işe yarıyor? 2019 yılında HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar neler? Cep telefonunuzun HDR’yi ve tam olarak HDR10 içeriğini destekleyip desteklemediğini öğrenmek için okumaya devam edin.
HDR10 Nedir? Özellikleri Nelerdir?
Her şey HDR ile başladı. Şimdi ise HDR10 ve Samsung tarafından sunulan HDR10+, DOLBY Vision ve HLG (Hybrid Log Gamma) gibi çeşitli terminolojileri var. HDR’ı, ekranın parlak vurguları ve koyu gölgeleri doğru şekilde yansıtan teknoloji diye kısaltabiliriz. Bu da, akıllı telefonunuzun ekranında geniş bir renk yelpazesi almanıza yardımcı olur.
HDR10, UHD ortaklığı ile geliştirilen ve şu anda daha yaygın olan açık kaynaklı bir formattır. Telefonunuz HDR içeriğini destekliyorsa, HDR10’u da oynatabilir. Teknik olarak konuşursak, HDR10 şu anda 10 bit renk derinliği ile 4.000 nit en yüksek parlaklığı desteklemektedir.
Netflix’te HDR10 Filmler Nasıl İzlenir?
HDR destekli Netflix’i çalıştırmak Android için Netflix uygulamasının 5.0 sürümünü gerekir.
Gereksinimler;
- Dolby Vision veya HDR10 uyumlu ekrana ve yonga setine sahip bir telefon.
- UltraHD Netflix planı.
- Saniyede 25 megabit veya daha yüksek internet hızı.
- Akış kalitesi de Yüksek olarak ayarlanmalı.
HDR10 vs. HDR10+ vs. Dolby Vision Karşılaştırması
|Format
|HDR10
|Dolby Vision
|HDR10+
|En Yüksek Parlaklık
|4,000 nit
|10,000 nit
|4,000 nit
|Renk Derinliği
|10-bit
|12-bit
|10-bit
|Meta-data
|Statik
|Dinamik/Kare
|Dinamik/Kare
|Kaynak
|Açık Kaynak
|Hem açık hem kapalı kaynak
|Açık Kaynak
HDR10 Destekli Akıllı Telefonlar
|Telefon
|Çözünürlük
|Ekran Türü
|OnePlus 7 Pro
|1440 x 3040
|AMOLED
|Samsung Galaxy S10/S10 Plus
|1440 x 3040
|Super AMOLED
|Samsung Galaxy S10e
|1080 x 2280
|Super AMOLED
|Samsung Galaxy S9/S9 Plus
|1440 x 2960
|Super AMOLED
|Samsung Galaxy Note 9
|1440 x 2960
|Super AMOLED
|Samsung Galaxy Note 8
|1440 x 2960
|Super AMOLED
|Samsung Galaxy Tab S4
|1600 x 2560
|Super AMOLED
|Samsung Galaxy Tab S3
|1536 x 2048
|Super AMOLED
|Google Pixel 3 XL
|1440 x 2960
|P-OLED
|Google Pixel 3
|1080 x 2160
|P-OLED
|Google Pixel 2 XL
|1440 x 2880
|P-OLED
|Google Pixel 2
|1080 x 1920
|P-OLED
|Google Pixel XL
|1440 x 2560
|AMOLED
|Google Pixel
|1440 x 2560
|AMOLED
|iPhone X/XS
|1125 x 2436
|Super AMOLED
|iPhone XS Max
|1242 x 2688
|Super AMOLED
|iPhone 8
|750 x 1334
|IPS LCD
|iPhone 8 Plus
|1080 x 1920
|IPS LCD
|Huawei Mate 20 Pro
|1440 x 3120
|AMOLED
|Huawei Mate 20
|1080 x 2244
|IPS LCD
|Huawei Mate 10/ 10 Pro
|1080 x 2160
|AMOLED
|Huawei P20/ P20 Pro
|1080 x 2244
|IPS LCD
|Honor 10
|1080 x 2280
|IPS LCD
|LG G8 ThinQ
|1440 x 3120
|IPS LCD
|LG G7/G7 One/Q9
|1440 x 3120
|IPS LCD
|LG X5
|720 x 1280
|IPS LCD
|LG V40
|1440 x 3120
|P-OLED
|LG V35 ThinQ
|1440 x 2880
|OLED
|LG V30
|1440 x 2880
|OLED
|Razer Phone 1/2
|1440 x 2560
|IPS LCD
|Sony Xperia XZ3
|1440 x 2880
|P-OLED
|Sony Xperia XZ2
|1080 x 2160
|IPS LCD
|Sony Xperia XZ2 Premium
|3840 x 2160
|IPS LCD
|Sony Xperia XZ1
|1080 x 1920
|IPS LCD
|Sony Xperia XZ Premium
|3840 x 2160
|IPS LCD
|Sony Xperia 1 (2019)
|1644 x 3840
|OLED