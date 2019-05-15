HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar 2019

2019 yılında üretilen birçok akıllı telefon oldukça yüksek çözünürlüklü ekranlar ile donatılmıştır. Bu yazımızda da HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar listesine kısa bir göz atacağız.

Netflix ve Netflix alternatifi Amazon Prime, dünyadaki sinemaseverler için film izleme deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Hızla büyüyen abonelerine, kendilerini son derece popüler kılan özel kalitede içerik kataloğu ile hizmet veriyorlar.

Kaliteden bahsetmek gerekirse, HDR veya Yüksek Dinamik Aralık, bu iki şirketinde de sunduğu bir ekran standardıdır. Peki tam olarak bu HDR ne işe yarıyor? 2019 yılında HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar neler? Cep telefonunuzun HDR’yi ve tam olarak HDR10 içeriğini destekleyip desteklemediğini öğrenmek için okumaya devam edin.

HDR10 Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Her şey HDR ile başladı. Şimdi ise HDR10 ve Samsung tarafından sunulan HDR10+, DOLBY Vision ve HLG (Hybrid Log Gamma) gibi çeşitli terminolojileri var. HDR’ı, ekranın parlak vurguları ve koyu gölgeleri doğru şekilde yansıtan teknoloji diye kısaltabiliriz. Bu da, akıllı telefonunuzun ekranında geniş bir renk yelpazesi almanıza yardımcı olur.

HDR10, UHD ortaklığı ile geliştirilen ve şu anda daha yaygın olan açık kaynaklı bir formattır. Telefonunuz HDR içeriğini destekliyorsa, HDR10’u da oynatabilir. Teknik olarak konuşursak, HDR10 şu anda 10 bit renk derinliği ile 4.000 nit en yüksek parlaklığı desteklemektedir.

Netflix’te HDR10 Filmler Nasıl İzlenir?

HDR destekli Netflix’i çalıştırmak Android için Netflix uygulamasının 5.0 sürümünü gerekir.

Gereksinimler;

Dolby Vision veya HDR10 uyumlu ekrana ve yonga setine sahip bir telefon.

UltraHD Netflix planı.

Saniyede 25 megabit veya daha yüksek internet hızı.

Akış kalitesi de Yüksek olarak ayarlanmalı.

HDR10 vs. HDR10+ vs. Dolby Vision Karşılaştırması

Format HDR10 Dolby Vision HDR10+ En Yüksek Parlaklık 4,000 nit 10,000 nit 4,000 nit Renk Derinliği 10-bit 12-bit 10-bit Meta-data Statik Dinamik/Kare Dinamik/Kare Kaynak Açık Kaynak Hem açık hem kapalı kaynak Açık Kaynak

HDR10 Destekli Akıllı Telefonlar