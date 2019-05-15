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HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar 2019

En iyi video izleme deneyimi sunan HDR10 destekli akıllı telefonlar hangileri? Sizler için detaylı bir araştırma hazırladık...

By Muhammed Arslan

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HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar 2019

2019 yılında üretilen birçok akıllı telefon oldukça yüksek çözünürlüklü ekranlar ile donatılmıştır. Bu yazımızda da HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar listesine kısa bir göz atacağız.

Netflix ve Netflix alternatifi Amazon Prime, dünyadaki sinemaseverler için film izleme deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Hızla büyüyen abonelerine, kendilerini son derece popüler kılan özel kalitede içerik kataloğu ile hizmet veriyorlar.

Kaliteden bahsetmek gerekirse, HDR veya Yüksek Dinamik Aralık, bu iki şirketinde de sunduğu bir ekran standardıdır. Peki tam olarak bu HDR ne işe yarıyor? 2019 yılında HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar neler? Cep telefonunuzun HDR’yi ve tam olarak HDR10 içeriğini destekleyip desteklemediğini öğrenmek için okumaya devam edin.

HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar 2019

HDR10 Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Her şey HDR ile başladı. Şimdi ise HDR10 ve Samsung tarafından sunulan HDR10+, DOLBY Vision ve HLG (Hybrid Log Gamma) gibi çeşitli terminolojileri var. HDR’ı, ekranın parlak vurguları ve koyu gölgeleri doğru şekilde yansıtan teknoloji diye kısaltabiliriz. Bu da, akıllı telefonunuzun ekranında geniş bir renk yelpazesi almanıza yardımcı olur.

HDR10, UHD ortaklığı ile geliştirilen ve şu anda daha yaygın olan açık kaynaklı bir formattır. Telefonunuz HDR içeriğini destekliyorsa, HDR10’u da oynatabilir. Teknik olarak konuşursak, HDR10 şu anda 10 bit renk derinliği ile 4.000 nit en yüksek parlaklığı desteklemektedir.

HDR10 Videoları İzlemek İçin En İyi Telefonlar 2019

Netflix’te HDR10 Filmler Nasıl İzlenir?

HDR destekli Netflix’i çalıştırmak Android için Netflix uygulamasının 5.0 sürümünü gerekir.

Gereksinimler;

  • Dolby Vision veya HDR10 uyumlu ekrana ve yonga setine sahip bir telefon.
  • UltraHD Netflix planı.
  • Saniyede 25 megabit veya daha yüksek internet hızı.
  • Akış kalitesi de Yüksek olarak ayarlanmalı.

HDR10 vs. HDR10+ vs. Dolby Vision Karşılaştırması

Format HDR10 Dolby Vision HDR10+
En Yüksek Parlaklık 4,000 nit 10,000 nit 4,000 nit
Renk Derinliği 10-bit 12-bit 10-bit
Meta-data Statik Dinamik/Kare Dinamik/Kare
Kaynak Açık Kaynak Hem açık hem kapalı kaynak Açık Kaynak

 

HDR10 Destekli Akıllı Telefonlar

Telefon Çözünürlük Ekran Türü
OnePlus 7 Pro 1440 x 3040 AMOLED
Samsung Galaxy S10/S10 Plus 1440 x 3040 Super AMOLED
Samsung Galaxy S10e 1080 x 2280 Super AMOLED
Samsung Galaxy S9/S9 Plus 1440 x 2960 Super AMOLED
Samsung Galaxy Note 9 1440 x 2960 Super AMOLED
Samsung Galaxy Note 8 1440 x 2960 Super AMOLED
Samsung Galaxy Tab S4 1600 x 2560 Super AMOLED
Samsung Galaxy Tab S3 1536 x 2048 Super AMOLED
Google Pixel 3 XL 1440 x 2960 P-OLED
Google Pixel 3 1080 x 2160 P-OLED
Google Pixel 2 XL 1440 x 2880 P-OLED
Google Pixel 2 1080 x 1920 P-OLED
Google Pixel XL 1440 x 2560 AMOLED
Google Pixel 1440 x 2560 AMOLED
iPhone X/XS 1125 x 2436 Super AMOLED
iPhone XS Max 1242 x 2688 Super AMOLED
iPhone 8 750 x 1334 IPS LCD
iPhone 8 Plus 1080 x 1920 IPS LCD
Huawei Mate 20 Pro 1440 x 3120 AMOLED
Huawei Mate 20 1080 x 2244 IPS LCD
Huawei Mate 10/ 10 Pro 1080 x 2160 AMOLED
Huawei P20/ P20 Pro 1080 x 2244 IPS LCD
Honor 10 1080 x 2280 IPS LCD
LG G8 ThinQ 1440 x 3120 IPS LCD
LG G7/G7 One/Q9 1440 x 3120 IPS LCD
LG X5 720 x 1280 IPS LCD
LG V40 1440 x 3120 P-OLED
LG V35 ThinQ 1440 x 2880 OLED
LG V30 1440 x 2880 OLED
Razer Phone 1/2 1440 x 2560 IPS LCD
Sony Xperia XZ3 1440 x 2880 P-OLED
Sony Xperia XZ2 1080 x 2160 IPS LCD
Sony Xperia XZ2 Premium 3840 x 2160 IPS LCD
Sony Xperia XZ1 1080 x 1920 IPS LCD
Sony Xperia XZ Premium 3840 x 2160 IPS LCD
Sony Xperia 1 (2019) 1644 x 3840 OLED
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