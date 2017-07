Hearthstone Yeni Genişleme Paketi Knights of the Frozen Throne, Efsanevi Kahraman Kartları ile Geliyor

Hearthstone‘un önceki genişlemesi, Journey to Un’goro yayınlandığında, Blizzard yeni içeriğin yayınlanma yolunu değiştirmeye söz verdi. Stüdyo, 45 kartlı daha küçük içerik paketleri yerine, yılda üç adet 135 kartlı genişletme moduna geçecekti. Her ne kadar bu hareket oyuncuların tüm oyun kartlarını elde etmek için daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldıkları anlamına gelse de, Blizzard, Ağustos ayında piyasaya sürülecek olan “Knights of Frozen Throne” a bazı ücretsiz içerikler ekleyerek bunu telafi edecek.

Knights, her genişleme gibi, bir kaç tane yeni oyun öğesi getiriyor; bunlardan ilki Lifesteal. Lifesteal ile bir kart hasar gördüğünde, oyuncunun kahramanı aynı miktarda iyileşir. Diğer değişiklik ise büyü, minion ya da silah olmayan tamamen yeni bir kart türü olan Kahraman kartlarının tanıtımı ve kahramanınız oyunun ortasında yeni bir güçle Ölüm Şövalyesine dönüşüyor. Her Ölüm Şövalyesi Kahramanının farklı olmasıyla birlikte, hepsi oyunama şeklinize göre dönüşebileceği bir çok olasılık bulunmakta.

Ölüm Şövalyesi Kahraman kartları Efsanevi türünde olacak, yani en pahalı ve en zor bulunanlardan. Bununla birlikte, solo macera prologunun sekiz misyonunu tamamladıktan sonra, oyuncular gösterdikleri çaba için rasgele seçilmiş Kahraman kartı ile ödüllendirilecek.