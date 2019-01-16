Hearts of Iron 4 Hileleri

Hearts of Iron 4, II. Dünya Savaşı’nı baz alan, strateji tabanlı bir video oyunudur. Oyun Paradox Interactive tarafından geliştirilmiştir ve genellikle FPS ve MOBA oyunlarını oynayan insanların alternatif olarak tercih ettiği en iyi oyundur.
Oyun 6 Haziran 2016’da yayınlandı. Hearts of Iron 4, 1936 ve 1948’deki savaş dönemine dayanan Hearts of Iron III’ün devamı niteliğindedir. Hearts of Iron serisindeki diğer oyunlar gibi, Hearts of Iron 4 de büyük bir strateji oyunudur. Oyun çoğunlukla ikinci dünya savaşındaki döneme odaklanıyor.
Başlıca Özellikleri
İşte oyunu, daha da ilginç kılan başlıca özellikleri ve kilit noktaları.
Otantik ve Gerçek Zamanlı Savaş Simülasyonu
Hol4, savaş, tanklar, uçaklar, gemiler, silahlar ve yeni keşfedilen kitle imha silahları gibi araçlarla savaşmak için 2. Dünya Savaşı’nın en büyük komutanlarını seçmenize izin verir.
Mükemmel Kullanıcı Arayüzü
Hol4, Hearts of Iron serisinin önceki serisinde yer alan oyunlar ile benzer bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Sadece birkaç küçük ve büyük değişiklikler olmuştur. Oyun kolayca gezilebilir oldukça temiz bir arayüz sağlar. Bu, oyuncuların oyun sırasında hayal kırıklığına uğramamasını sağlar.
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Harita ise okumayı çok daha kolaylaştıran şaşırtıcı bir arayüze sahip. Yaklaşık 11.000 ilden, deniz bölgesinden ve hava bölgesinden oluşur. Hol4 simülasyonları çok canlıya benziyor, hava desenleri, gündüz ve gece döngüleri oynamak için daha eğlenceli hale getiren her küçük ayrıntıyı gösteriyor.
Stratejilerinizin Gerçek Bir Testi
Diğer strateji oyunlarının aksine, Hearts of Iron IV (HoI4) gerçekten stratejik becerilerinizi geliştirmeyi talep ediyor. Her tamamlanan seviyede Hol4, oyuna devam ederken stratejik becerilerinizi test etmeye devam edecek. Bununla birlikte oyun, kişinin bireyselliğine ve zorlu zamanlarda ihtiyaç duyduğu bir stratejistin ne kadar büyük olduğuna odaklanma eğilimindedir. Eğer bir meydan okuma ve akıllara durgunluk veren bir deneyim arıyorsanız, Hol4 sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.
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Bir savaş sırasında gerçekleşebileek, çeşitli değişkenlere ev sahipliği yapmaktadır. Her değişken, ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, savaşın gidişatını tek bir hareketle değiştirebilir. Tabloları tek bir hareketle döndürme gücüne sahip bu değişkenleri kontrol etmek, aynı anda çok daha zor ve ilginç.
Hearts of Iron 4 Oyununun Konusu Ne?
İnsanlık tarihi trajik savaş örnekleriyle doludur ve II. Dünya Savaşı bunlardan biridir. II. Dünya Savaşı korkunç, kanlı ve içler açısıydı. Kısacası müthiş savaşlar ne olursa olsun, görmediğimiz için onlar hakkında bilgi edinmek her zaman ilginçtir.
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Simülasyon oyunları her geçen gün daha da trend haline geliyor. Hol 4 de onlardan biri. Ancak işin komik kısmı, birçok simülasyon oyununun sıkıcı ya da hiç eğlenceli olmamasıdır.
Bununla birlikte, ikinci dünya savaşı sırasının tekrardan yansıtılmaya çalışılarak, buna benzer bir şekilde üretilen Hearts of Iron 4, diğer simülasyon oyunlarınının zıtlıdır. Oyun son derece karmaşık ve oynamaya devam ettikçe daha da ilginçleşiyor.
Paradox Interactive, oyunun geliştiricileri, oyunun arsalarını netleştirmek için inanılmaz derecede olağanüstü bir iş çıkardılar. Oyun tam anlamıyla, gerçekten strateji ve karar verme becerilerinizi talep ediyor.
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Hearts of Iron 4 Hileleri Nasıl Etkinleştirilir?
Oyun oynamak gerçekten eğlenceli bir aktivite, değil mi? Ama bazen, her zaman sıkışıp kaldığınız ve geçemeyeceğiniz bir seviye vardır. Burası hilelerin devreye girdiği yer olarak ön plana gelir. Burada, sıkışıp kalmanız durumunda geçilmiş seviyelere ulaşmanıza yardımcı olacak Hearts of Iron 4 hilelerini bulacaksınız.
Hileleri etkinleştirmek için, Ironman olmayan oyunlarda erişilebilen özel bir hata ayıklama penceresi olan oyun konsolunu açmanız gerekir. Oyun konsolunu açmak için ^, ” veya ° tuşlarınıza basmanız gerekir.
Daha önce girilen komutları görüntülemek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu, aynı hile veya tekrar tekrar yazmak zorunda kalmamanızı sağlar.
Oyun konsolunuz devre dışıysa Shift + 2, §, ~, `, ^ veya ALT + 2 + 1 veya Shift + 3 tuşlarına basarak etkinleştirebilirsiniz. Tuşlar, farklı klavye düzenlerine göre değişir.
Not: Oyun içi konsoluna sadece ironman olmayan oyunlarda erişilebilir. Konsola Ironman modunda erişemezsiniz.
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Hearts of Iron 4 Ülke Etiketlerini Etkinleştirme
Genel olarak, ülke etiketleri büyük / küçük harf duyarlı değildir ve normal olarak büyük harflerle yazılır, örneğin: CHI, RUS, ENG gibi seçeneklerdir. Oyun konsolunda ülke etiketini yazdıktan sonra, yeni ülkeler ilgili bayraklarla ortaya çıkacaktır.
Artık sizin için kalan tek şey, aşağıdaki tablodaki hilelerin herhangi birini kullanmak. Gereksinimlerinize uygun bunları kullabilirsiniz. Ama hepsinden ötesinde, oyun oynamaktan gerçekten zevk aldığınızdan emin olun.
Hearts of Iron 4 Faydalı Hileler ve Komutlar Listesi
Aşağıda, Hol4 deneyiminizi daha eğlenceli ve keyifli hale getirecek yardımcı hilelerin ve komutların listesini bulacaksınız.
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Hearts of Iron IV Hileleri
|Hile
|Etki
|Örnek ve Yorumu
|add_equipment(ae) [(ekipman sayısı)] [(ekipman ismi)]
|Ekipman ekler
|Ekipmanın ismini kullanın ‘ae 1000 Infantry_Equipment_1’.
|add_latest_equipment(ale) [(ekipman sayısı)]
|En yeni ekipman çeşitlerini oyuncuya verir
|whitepeace(wp) [(ülke etiketleri)]
|Belirtilen ülkelerle beyaz barış yapma.
|teleport(tp)
|Teleport aracını etkinleştirir
|allowdiplo(adiplo,nocb)
|Kurallar ne olursa olsun tüm diplomatik eylemlerin kullanılmasına izin verir.
|Gerekçe olmadan savaş ilan edebilir
|debug_nuking
|Hiçbir şartı kontrol etmeden her eyaleti bombalamaya izin verir.
|instantconstruction(ic)
|Anında inşaata başlar.
|Bu kod AI’yı da etkiler. Gemiler anında inşa edilecek.
|event [event id] [(Hedef Ülke Etki)]
|Bir etkinlik yürütür
|Politik olay. 3 komünist darbe için 6 için faşist için demokratik 9 için
|research [(slot id) or “all”]
|Araştırma alanında ki bir teknolojiyi araştırır.
|Tüm teknolojileri anında araştırın
|winwars
|Ülke için yapılan tüm savaşlarda maksimum savaş puanı verir
|manpower [(sayı)]
|Oyuncuya insan gücü ekler. Almak istediğiniz miktarı yazın.
|Eğer 50 yazarsanız, o zaman 50 insan gücünde olacaksınız.
|add_opinion [(Ülke Etiketi)]
|Ülke etiketine yorum ekler
|tag [(ülke etiketi)]
|Etiketi başka bir ülkeyle değiştirir
|tdebug
|Debug bilgisini değiştirir
|Ülke etiketlerini ve kimlikleri bulmak için yararlı
|spawn [(AltBirim Türü)] [(İl ID)] [(Miktar)]
|İllerde bir birim ortaya çıkarır.
|Bu komutlar çalışmıyorsa veya herhangi bir hata gösteriyorsa, bunu düzeltmek için şu adımları izleyin. Steam kitaplığınıza gidin ve başlatma önceliklerini başlatmadan önce “-debug” olarak değiştirin ve oyunu hata ayıklama modunda başlatın.
|occupationpaint(op)
|Meslek resmini değiştirir. Ülke etiketi ile birlikte kullanıldığında, sahip oldukları, kontrol edilmeyen tüm arazilerini işgal eder, örneğin JAP op.
|setowner [ülke etiketi] [eyalet id]
|Devlet sahibini ayarlar
|setcontroller [ülke etiketi] [il id]
|Eyalet denetleyicisini ayarlar
|xp [XP miktarı]
|Orduya, deniz kuvvetlerini ve hava deneyimini oyuncuya verir
|Günde bir kez kullanılabilir
|pp(fuhrer_mana,political_power) [PP miktarı]
|Gives political power to player
|civilwar [(ideoloji)] [(hedef ülke etiketi)]
|Sivil Savaş ilan eder
|civilwar fascism ENG :
|Geçerli diğer ideolojiler “communism” “democratic” “neutrality”
|add_party_popularity
|Parti popülerliği ekler
|ideoloji grupları için “d f n c” kısayollarına sahiptir.
|set_ruling_party
|İktidar partisini ayarlar
|ideoloji grupları için “d f n c” kısayollarına sahiptir.
|help [command name]
|Tüm konsol komutlarını veya belirli bir komut açıklamasını öğrenin.
|Focus.AutoComplete
|Ulusal odakların anında bitmesini sağlar
|AI Etkisi
|Focus.NoChecks
|Odak gereksinimlerini yok sayar
|AI Etkisi
|instant_prepare
|Anında deniz istilaları hazırlar
|“Yalnızca geliştiriciler için kullanılabilen komut” mesajını görüntüler.
|nu [sayı]
|Belirtilen Ulusal Birlik miktarını ekler
|nuke [sayı]
|Atom bombası ekler
|yesman
|AI tüm diplomatik teklifleri kabul edecek