Hearts of Iron 4 Hileleri

Hearts of Iron 4, II. Dünya Savaşı’nı baz alan, strateji tabanlı bir video oyunudur. Oyun Paradox Interactive tarafından geliştirilmiştir ve genellikle FPS ve MOBA oyunlarını oynayan insanların alternatif olarak tercih ettiği en iyi oyundur.

Oyun 6 Haziran 2016’da yayınlandı. Hearts of Iron 4, 1936 ve 1948’deki savaş dönemine dayanan Hearts of Iron III’ün devamı niteliğindedir. Hearts of Iron serisindeki diğer oyunlar gibi, Hearts of Iron 4 de büyük bir strateji oyunudur. Oyun çoğunlukla ikinci dünya savaşındaki döneme odaklanıyor.

Başlıca Özellikleri

İşte oyunu, daha da ilginç kılan başlıca özellikleri ve kilit noktaları.

Otantik ve Gerçek Zamanlı Savaş Simülasyonu

Hol4, savaş, tanklar, uçaklar, gemiler, silahlar ve yeni keşfedilen kitle imha silahları gibi araçlarla savaşmak için 2. Dünya Savaşı’nın en büyük komutanlarını seçmenize izin verir.

Mükemmel Kullanıcı Arayüzü

Hol4, Hearts of Iron serisinin önceki serisinde yer alan oyunlar ile benzer bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Sadece birkaç küçük ve büyük değişiklikler olmuştur. Oyun kolayca gezilebilir oldukça temiz bir arayüz sağlar. Bu, oyuncuların oyun sırasında hayal kırıklığına uğramamasını sağlar.

Harita ise okumayı çok daha kolaylaştıran şaşırtıcı bir arayüze sahip. Yaklaşık 11.000 ilden, deniz bölgesinden ve hava bölgesinden oluşur. Hol4 simülasyonları çok canlıya benziyor, hava desenleri, gündüz ve gece döngüleri oynamak için daha eğlenceli hale getiren her küçük ayrıntıyı gösteriyor.

Stratejilerinizin Gerçek Bir Testi

Diğer strateji oyunlarının aksine, Hearts of Iron IV (HoI4) gerçekten stratejik becerilerinizi geliştirmeyi talep ediyor. Her tamamlanan seviyede Hol4, oyuna devam ederken stratejik becerilerinizi test etmeye devam edecek. Bununla birlikte oyun, kişinin bireyselliğine ve zorlu zamanlarda ihtiyaç duyduğu bir stratejistin ne kadar büyük olduğuna odaklanma eğilimindedir. Eğer bir meydan okuma ve akıllara durgunluk veren bir deneyim arıyorsanız, Hol4 sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

Bir savaş sırasında gerçekleşebileek, çeşitli değişkenlere ev sahipliği yapmaktadır. Her değişken, ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, savaşın gidişatını tek bir hareketle değiştirebilir. Tabloları tek bir hareketle döndürme gücüne sahip bu değişkenleri kontrol etmek, aynı anda çok daha zor ve ilginç.

Hearts of Iron 4 Oyununun Konusu Ne?

İnsanlık tarihi trajik savaş örnekleriyle doludur ve II. Dünya Savaşı bunlardan biridir. II. Dünya Savaşı korkunç, kanlı ve içler açısıydı. Kısacası müthiş savaşlar ne olursa olsun, görmediğimiz için onlar hakkında bilgi edinmek her zaman ilginçtir.

Simülasyon oyunları her geçen gün daha da trend haline geliyor. Hol 4 de onlardan biri. Ancak işin komik kısmı, birçok simülasyon oyununun sıkıcı ya da hiç eğlenceli olmamasıdır.

Bununla birlikte, ikinci dünya savaşı sırasının tekrardan yansıtılmaya çalışılarak, buna benzer bir şekilde üretilen Hearts of Iron 4, diğer simülasyon oyunlarınının zıtlıdır. Oyun son derece karmaşık ve oynamaya devam ettikçe daha da ilginçleşiyor.

Paradox Interactive, oyunun geliştiricileri, oyunun arsalarını netleştirmek için inanılmaz derecede olağanüstü bir iş çıkardılar. Oyun tam anlamıyla, gerçekten strateji ve karar verme becerilerinizi talep ediyor.

Hearts of Iron 4 Hileleri Nasıl Etkinleştirilir?

Oyun oynamak gerçekten eğlenceli bir aktivite, değil mi? Ama bazen, her zaman sıkışıp kaldığınız ve geçemeyeceğiniz bir seviye vardır. Burası hilelerin devreye girdiği yer olarak ön plana gelir. Burada, sıkışıp kalmanız durumunda geçilmiş seviyelere ulaşmanıza yardımcı olacak Hearts of Iron 4 hilelerini bulacaksınız.

Hileleri etkinleştirmek için, Ironman olmayan oyunlarda erişilebilen özel bir hata ayıklama penceresi olan oyun konsolunu açmanız gerekir. Oyun konsolunu açmak için ^, ” veya ° tuşlarınıza basmanız gerekir.

Daha önce girilen komutları görüntülemek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu, aynı hile veya tekrar tekrar yazmak zorunda kalmamanızı sağlar.

Oyun konsolunuz devre dışıysa Shift + 2, §, ~, `, ^ veya ALT + 2 + 1 veya Shift + 3 tuşlarına basarak etkinleştirebilirsiniz. Tuşlar, farklı klavye düzenlerine göre değişir.

Not: Oyun içi konsoluna sadece ironman olmayan oyunlarda erişilebilir. Konsola Ironman modunda erişemezsiniz.

Hearts of Iron 4 Ülke Etiketlerini Etkinleştirme

Genel olarak, ülke etiketleri büyük / küçük harf duyarlı değildir ve normal olarak büyük harflerle yazılır, örneğin: CHI, RUS, ENG gibi seçeneklerdir. Oyun konsolunda ülke etiketini yazdıktan sonra, yeni ülkeler ilgili bayraklarla ortaya çıkacaktır.

Artık sizin için kalan tek şey, aşağıdaki tablodaki hilelerin herhangi birini kullanmak. Gereksinimlerinize uygun bunları kullabilirsiniz. Ama hepsinden ötesinde, oyun oynamaktan gerçekten zevk aldığınızdan emin olun.

Hearts of Iron 4 Faydalı Hileler ve Komutlar Listesi

Aşağıda, Hol4 deneyiminizi daha eğlenceli ve keyifli hale getirecek yardımcı hilelerin ve komutların listesini bulacaksınız.

Hearts of Iron IV Hileleri