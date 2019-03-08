Helio P35 ile Çalışan Oppo A5s Bazı Özellikleri Yayınlandı

Oppo A7 geçtiğimiz aylarda satışa çıktı. 14 nm teknoloji mimarisine sahip yonga seti ve dev bir bataryası vardı, ancak şirketin Oppo A5s olarak adlandırılan birkaç teknik özellik değişikliği ile bir yeni bir modeli göründü.

Ekranda bir su damlası çentiği ile geleceğini gösteriyor ve sızıntı özelliklerine göre, HD + çözünürlüğüne sahip 6.2” LCD ekranı olacaktır. Ana kamera kurulumu 13 MP f/2.2 diyafram + 2 MP f/2.4 diyafram iken, çentik içine monte edilmiş selfie kamerası 8 MP çözünürlük ve f/2.0 diyafram açıklığa sahip.

Helio P35 yonga seti, Helio P30 ile aynı CPU yapılandırmasına sahip, ancak PowerVR GE8320 GPU ile birlikte geliyor. Bol miktarda AI (Yapay Zeka) kamera özelliğine sahip ve TSMC 12 nm işlemine dayanmaktadır. Oppo A5’lerde 2/3/4 GB RAM ve ayrı bir microSD yuvası olan 32 GB veya 64 GB depolama alanı olacak.

Oppo A7 Altın ve yeşil renklerde tanıtılmıştı. Her iki renk de Oppo A5’lerde olacak, ancak bu kez ek olarak Siyah ve Kırmızı renk seçenekleri de olacak. Pil hala 4,230 mAh kapasiteye sahip.