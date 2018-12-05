Geçtiğimiz günlerde MediaTek, Helio P90 mobil yonga setini piyasaya sürmek üzere 13 Aralık‘ta Shenzhen’de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. MediaTek’in Weibo kanalına göre, Helio P90 yonga seti yapay zeka performansına odaklanacak. Bundan dolayı özelliklerinden bir tanesinin yapay zeka destekli kamera olması bekleniliyor. Bu sabah ise Tayvanlı yonga üreticisi, yapay zeka çiplerinin birkaç özelliğini duyurdu. P90’ın yeni APU 2.0 yapay zeka çipi ile donatılacağını açıkladı.

MediaTek tarafından yayınlanan makalede şirket, APU 2.0 yapay zeka yongalarının rolünü birkaç kategoriye ayırıyor:

Yapay zeka sınıflandırması: Fotoğraf albümlerinizin akıllıca düzenlenmesinin ve mesajların akıllı sınıflandırılmasının verimliliğini arttırmak. Bu, akıllı telefonunuzu daha iyi yönetmenize olanak tanır.

Nesne tanıma: akıllı telefondaki yapay zeka yüzleri, nesneleri, sahneleri, hareketleri vb. kolay bir şekilde tanıyabilir. Ayrıca yapay zeka, açı ve parlaklıkları otomatik olarak düzenlenerek iyi fotoğraflar çekmenize de olanak sağlayacak. Bu arada, en yeni Helio P70’in insan vücudundaki jestleri ve mimikleri tanıma özelliği de vardı.

Nesne segmentleri: arka plan bulanıklığı, saha yönetimi derinliği, yüz derinliği, akıllı sakal, Cosplay ve tek tıklamayla photoshop özelliklerini sağlar.

SR: Süper Çözünürlük anlamına gelir. Yapay zeka, düşük çözünürlüklü görüntüleri derin öğrenme yoluyla yüksek çözünürlüğe dönüştürebilir. Bu aynı zamanda görüntü kalitesini geliştirebilir.

Ayrıca daha öncesinde oluşturulan ses ve metin tanıma gibi özellikler, geliştirilmiş yapay zeka performansı ile daha iyi kullanılacaktır. Kısacası MediaTek’e göre Helio P90, fonksiyonel sınıflandırma, nesne segmentasyonu, nesne tanıma ve SR uygulamalarında daha yüksek performans desteği sağlayan yeni APU 2.0 AI çipi ile donatılmıştır.