Dün MediaTek, yeni Helio P90 adında en son üretilen yonga setini duyurdu. Tabiki üstün özelliklere sahip yeni yonga setinin hangi telefonlar tarafından destekleneceği tamamiyle bir sır idi. Şayet ilk hangi üreticinin yeni işlemci tarafından desteklenen bir telefonu ilk kez piyasaya süreceğini merak ediyorsanız, Çinli bir başka ünlü telefon üreticisi olan BlackView‘dan başka bir yere bakmayın.

BlackView tarafından gönderilen bir e-postada, MediaTek’in Qualcomm’un Snapdragon 855 ve Huawei’nin Kirin 980 işlemcilerinden daha yüksek bir yapay zeka performansına sahip olduğu ifade edilmiştir. Hatta yeni işlemcisinin ilk olarak kendi telefonlarında yer alacağını belirtmişlerdir. Telefon üreticisi ayrıca, bu işlemciye sahip telefonların BlackView BV9700 ve BV9800 model numaralarına sahip olduğunu döylemiştir. Bunlara ek olarak 2019’un ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini açıklamıştır.

Helio P90 yonga seti 2+6 formatında düzenlenmiş çekirdekleriyle 12nm sekiz çekirdekli bir işlemcidir. İki çekirdek yüksek performanslı Cortex-A75 çekirdekleri 2.2GHz hızında işlem yaparken, altı çekirdek ise 2.0GHz hızında güçlendirilmiş Cortex-A55 çekirdeklerdir. MediaTek ayrıca, 960MHz’de saat hızına sahip bir PowerVR GM 9946 GPU için Mali GPU’yu da terk etti.

Yonga setinin öne çıkan en büyük satış noktası, yapay zeka özelliğidir. Bir önceki nesil P-serisi işlemcilere göre dört kat daha fazla işlem gücü sunan APU 2.0 AI mimarisi sayesinde, Tayvanlı çip üreticisi tarafından üretilen en gelişmiş yapay zeka yongasetifir. Bu 5 kişilik insan pozlama izleme, 3D poz izleme, tam vücut avatar, arttırılmış gerçeklik, güvenli ve doğru yüz tanıma ve çoklu nesne ve sahne tanıma gibi özellikleri vardır.

Yeni yonga setinin diğer özellikleri arasında Google Lens ve ARCore desteği, 8 GB’a kadar LPDDR4x bellek desteği, 21:9 ekran için 2520×1080 çözünürlük, Bluetooth 5.0, Cat, 13 LTE, 4×4 MIMI, 3 Taşıyıcı Toplama, tek veya çift kameralı bokeh vb. Bu özelliklerin hepsine BlackView BV9700 ve BV9800 modelleriyle birlikte gelecek yıl kavuşacağız.