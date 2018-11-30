MediaTek, kısa zaman önce piyasaya sürülen Realme U1 akıllı telefonunda yeni Helio P70 yonga setini duyurmuştu. Kısa bir süre sonra ise şirketin yeni bir yonga seti üzerine çalıştığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Şimdi de bir sonraki yeni nesil orta sınıf yonga seti hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Yayınlanan bir rapora göre de söz konusu orta ölçekli yonga setinin MediaTek Helio P90 olarak adlandırılacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra şirketin Twitter hesabından paylaşılan bir yazıda yeni Helio P90 çipinin yapay zeka destekli olduğu ve çığır açıcı bir niteliğe sahip olduğu ifade edildi.

Ayrıca, MediaTek bu yeni orta sınıf çipin genel olarak birçok noktada yenilikler getireceğini iddia etti. Bunun gerçek olacağını düşünebilirsiniz. Çünkü Helio işlemcilerin piyasaya sürülmesinden bu yana, özellikle orta sınıf segmentine hitap eden cihazlarda iyi performans gösterdikleri kanıtlanmıştır.

Helio P90 yonga setinin piyasaya ne zaman sürüleceği henüz bilinmiyor. Ancak söylentileri göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşan amiral gemisi Oppo R18 modelinin bu yonga setine sahip olacağı ifade ediliyor. Durumun henüz netleşip netleşmeyeceği hakkında bir durum söz konusu değil. Fakat kısa süre sonra bu yonga setine sahip yeni amiral gemisi telefonların geleceği bir gerçektir.