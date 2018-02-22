Süper spor otomobil serileri içerisinde yer alan Camaro ZL1 serisi, piyasaya çıktığı andan bu yana en başarılı spor otomobil serilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Aracın gerçek bir spor aracı performansı sunulduğunu ise teknik özellikler kısmında net bir şekilde görebiliyoruz. Tam olarak 650 beygirlik bir canavar olan aracın, 10 ileri otomatik şanzımanı da en sevilen özellikler arasına yer almıştı. Şimdi ise zaten performansı ile göz doldurmuş olan araçların özel modifiye serisi ortaya çıktı. Hennessey Camaro The Exorcist olarak hazırlanan araçların, gerek beygir gücü konusunda gerekse de maksimum hız konusunda rekor seviyeye kadar ulaştığı görülüyor.

Hennessey Camaro The Exorcist Ne Kadar Hızlı?

Hennessey olarak bilinen ve bu tip spor araçlarını modifiye eden ekip tarafından ele alınan araçlar, önemli değişikliklerle beraber bir canavara dönüştürülmüş durumda. Hennessey Camaro The Exorcist adı ile ortaya çıkan modifiyeli araçların ise tam olarak 1000 beygir gücüne çıkarıldığı görülüyor.

650 beygirden, tam olarak 1000 beygire kadar çıkış yapan araçların motorlarında ise 2.9 litrelik bir motor ile değişim yapıldığı belirtiliyor. V8 motorlarına göre çok daha güçlendirilmiş olan motorun, tek değişiklik olmadığını da söylemek gerekiyor.

Katalitik konvektörleri ve motor mekaniği kısmında da önemli değişiklikler yapılan araçların, lastiklerinde de yeni bir düzenlemeye gidildiği görülüyor. Yarış lastiklerinin kullanılarak performansı artırılan araçların, 0-100 arası hıza ise sadece 2.8 saniyede ulaştığı görülüyor.

Yayınlanan testlere baktığımız zaman son vitesten bir önceki yani 9.vitesinde maksimum performans değerlerini elde etmeyi başardığı görülen Hennessey Camaro The Exorcist serisinin, 9.viteste 350 km hızı görmeyi başardığını da ekleyelim.

Özel seri olarak üretilmiş ve tasarım kısmında da yeni renk düzenlerinin kullanıldığı Hennessey Camaro The Exorcist modelinin, sınırlı bir üretimle geleceğini de ekleyelim. Araçların şu an için sadece 100 adet üretim yapacağı konusunda bilgiler verildi. 100 aracın dışında üretim yapılması ise beklenen bir durum değil. Bu model için açıklanan fiyat ise 119 bin 950 dolar. Tabii ki ana seriden çok daha pahalı bir model ile karşı karşıyayız.