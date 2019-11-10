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Hesap Makinesinde Windows 10 IoT Çekirdek Çalıştırma keşfedildi!

Hesap Makinesinde Windows 10 IoT Çekirdek Çalıştırma keşfedildi! Detaylar...

Zeynep Gökçen

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Nintendo Switch’te Windows XP‘nin ve OnePlus 6T‘de çalışan Windows 10‘un açılışını görmüştük. Bir geliştirici bu sefer bir hesap makinesinde Windows 10 çalıştırmayı başardı (Windowslatest üzerinden).Bu hesap makinesinin, sıkça gördüğümüz temel veya bilimsel bir hesap makinesi olmadığını belirtmek gerekiyor.

Geliştirici tarafından yayınlanan resimler, dokunmatik ekran arayüzü ve iyi endüstriyel tasarım ile birlikte gelen, Windows 10 çalıştıran bir HP Prime Grafik Hesap Makinesi‘ni göstermektedir.


Geliştirici , HP Prime Grafik Hesap Makinesi’nde çalışan Windows 10 IoT sürümünün bir resmini tweetledi. Paylaşımlarında ilk önyükleme girişiminin, işletim sistemi öncesi bir hatayla ekranın çok küçük olmasından dolayı başarısız olduğunu belirtti.

Bir süre daha araştırmalarına devam eden geliştirici kullanıcı ara yüzündeki ve ekranla ilgili hatalarını düzelterek Windows Önyükleme Yöneticisi’ne ve Windows 10’un önyükleme kullanıcı arayüzüne erişmeyi başardı.

Windows 10‘u yalnızca 256 MB RAM olan bir hesap makinesine nasıl kurabildiği ile ilgili detayları henüz açıklamadı.Hızla gelişen teknolojiile geliştiricilerin çalışmaları daha da artmakta ve ummadığımız zamanlar da bu tip haberlerle daha sık karşılaşmaktayız. Geliştiricinin önümüzdeki günlerde proje hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını umuyoruz.

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