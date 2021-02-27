Hi-Tech Teknolojisi ile Tasarlanan Türkiye’deki Oteller

Her sene milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye, Ege Denizi’nden Akdeniz’e insanın ruhunu dinlendiren, tarihi dokusu ve masmavi görüntüsü ile her insanı büyüleyen bir güzelliğe sahiptir.

Gelişen teknoloji ile Türkiye’de otellerin müşterilerine sunduğu imkânlar oldukça gelişmiş durumdadır. Ayrıca her geçen dün de gelişmeye devam etmektedir. Hi-tech teknoloji ile tasarlanan otel odalarında cep telefonu uygulamaları ile klima, ışıklandırma ve perdelerin kontrolünü sağlayabilmek mümkündür. Bunun yanı sıra Xbox Kinect, PlayStation, LCD projeksiyon ve fiber internet gibi hizmetler de sunulmaktadır.

The Land Of Legends Kingdom Hotel

Antalya’nın Serik ilçesinde yer alan The Land Of Legends Kingdom Hotel, tema parkı ve ileri teknoloji özellikleri ile Türkiye’nin en popüler otelleri arasındadır. Renkli ve keyifli odaların yanı sıra sadeliği ile dikkat çeken odaları da bulunan tesiste odalar, ileri teknoloji özellikleri ile büyük bir avantaj sağlamaktadır. Odalarında hem çocukların hem de yetişkinlerin eğlenerek vakit geçirmelerine olanak tanıyan Xbox Kinect ve PlayStation 4 gibi olanaklar sunulmaktadır. Film ve dizi izlemenin keyfine varabilmeniz için 55” LED TV, uydu sistemi, Dual TV ve LCD projektör gibi olanakları ile teknolojinin en güzel olanaklarını bir arada sunmaktadır.

Oda kahvaltı ve yarım pansiyon konseptleri ile konuklarını ağırlayan otelde hayallerinizin ötesinde bir tatil geçirmeniz mümkündür. Ana restoranında ve 4 adet a’la carte restoranında misafirlerine lezzet şöleni yaşatmaktadır. Kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu ve aquaparkı ile yüzmenin keyfini doyasıya çıkarabileceğiniz bir hizmet kalitesine sahiptir. Bünyesindeki tema parkı, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekecek güzelliktedir. Ayrıca eğlence için birçok farklı aktiviteye ev sahipliği yapmakta olup, ruhen ve bedenen dinlenmek isteyenler için Spa & Wellness bölümü ile hizmet vermektedir.

Crowne Plaza İstanbul Asia

Crowne Plaza İstanbul Asia, İstanbul iline bağlı Pendik ilçesinde yer almaktadır. Havalimanına yakın konumu ile ön plana çıkmaktadır. Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleri ile dekore edilen odalarındaki teknolojik olanaklar, tatilinizi daha kolay bir hale getirmektedir. Formunuzu korumanız için dijital baskül, güvenli bir konaklama deneyimi için dizüstü bilgisayarı uyumlu kasa, dizi ve filmleri keyifli bir şekilde izleyebilmeniz için 32” HD LCD TV gibi seçenekler yer almaktadır. Bunların yanı sıra müzik dinlemekten hoşlananlar için radyo, iPod’unuzla işlerinizi hallederken pil sorununu gidermek için iPod dock, yüksek hızda ücretsiz kablolu ve kablosuz internet ve daha fazla teknolojik olanağı ile tatilinizi bambaşka bir boyuta taşımaktadır.

Hem iş hem de turistik amaçlı gelen ziyaretçilerini ağırlayan otel, oda kahvaltı konsepti ile konuklarını ağırlamaktadır. Yüzmekten hoşlananlar için sezonluk hizmet veren 1 adet açık havuza ve yıl boyu kullanılabilecek 1 adet kapalı havuza sahiptir. Ayrıca dünya mutfağının birbirinden güzel lezzetlerini tadabileceğiniz 1 adet a’la carte restorana da ev sahipliği yapmaktadır. Sadece bunlarla sınırlı kalmayan otelde stresten uzaklaşarak ruhen ve bedenen dinlenmek isteyenler için Spa & Wellness hizmeti sağlanmaktadır. İş seyahatine çıkanlar ise otel bünyesinde sunulan tam donanımlı 21 adet toplantı salonu arasında seçim yapabilir. Hem Crowne Plaza hem de diğer oteller hakkında daha detaylı bilgiye www.otelleri.net sitesinden ulaşabilirsiniz.

Maxx Royal Kemer Resort

Hem yemyeşil doğası hem de modern mimarisi ile dikkat çeken Maxx Royal Kemer Resort, Antalya iline bağlı Kemer ilçesinde yer almaktadır. Her bir odası, ihtiyacınız olabilecek bütün gereksinimleri bünyesinde barındırmaktadır. Odanın güvenliğini sağlamak için elektronik anahtar sistemi, sıcak havalarda bunalmamanız için bireysel kontrollü merkezi klima, yüksek hızlı kablosuz internet, keyif yaparken dinlenmenin keyfini doyasıya çıkarabilmeniz için elektronik perde sistemi, dizilerinizi takip edebileceğiniz LCD TV ve sevdiğiniz mediaları oynatmak için kullanabileceğiniz media hub gibi ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde giderebileceğiniz teknolojik ekipmanlar ile donatılmıştır.

Özel beyaz kumlu plaja sahip otel, denize sıfır konumlandırılmıştır. Konuklarını ultra her şey dahil konsepti ile ağırlamakta ve 3 adet a’la carte restoranında ve 1 adet ana restoranında hem Türk hem de dünya mutfağının lezzetlerini servis etmektedir. Otel bünyesinde 5 adet açık havuz ve 2 adet kapalı havuz yer almakta olup, odalarının bazıları özel havuza sahiptir. Koca bir yılın stresini atmak isteyenlere özel Spa & Wellness hizmeti sağlayan otelde ayrıca eğlenerek vakit geçirilebilecek aktivite olanakları da sunulmaktadır. Ayrıca bir yandan iş görüşmelerini gerçekleştirmek isteyen misafirleri için teknolojik ekipmanlar ile donatılmış 4 adet tam donanımlı toplantı salonu ile hizmet vermektedir.