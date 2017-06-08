Hindistan ABD’yi geçmeye, ikinci en büyük akıllı telefon pazarına dönüşmeye hazırlanıyor

Moto Z2 Play, birkaç saat önce Hindistan’da resmi olarak ilk kez gösterime girdi.

Sunudan bir slayt özellikle gözümüze çarptı. Endonezya analistleri arasında tekrarlanan bir tema olan Hindistan’ın ABD’yi yakında geçeceği ve ikinci büyük akıllı telefon pazarı olacağı beklentisine yer verdi. Bununla birlikte, şirketin bu yıl Hindistan’a sevk edileceğine inandığı, oldukça yüksek bir rakam (127 milyon) cihaz olduğunu düşünüyor. OEM’in, bir bütün olarak tahminde bir miktar daha güvenilirlik kazandıran gerekli matematikle birlikte, derinlemesine bir araştırma yaptığını varsayabiliriz.

Hindistan gerçekten geniş ve sürekli genişleyen bir pazardır. Son birkaç yıldır yerel ağ altyapısı hızla gelişmekte ve akıllı telefonlar artan sayıda insan için çevrimiçi içeriğe mükemmel giriş noktası haline gelmektedir.

Buna karşılık, hem Çin hem de ABD akıllı telefon pazarları gittikçe doymuş durumda. İkincisi, çoğu satışın açık pazarda SIM içermeyen cihazlardan ziyade taşıyıcılar vasıtasıyla geldiğini ve hızlı büyümeyi bırakmak yerine piyasa dalgalanmalarına yer bırakmadığını görüyor.