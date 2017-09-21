Hindistan‘ın bürokratik mekanizması her zamankinden daha hızlı işliyor gibi görünüyor; Business Standard tarafından rapor edildiği gibi Hindistan hükümeti, Reserve Bank of India (RBI) alanına giren kendi devlet dijital parasını oluşturmayı düşünüyor.

RBI İcra Direktörü Sudarshan Sen, bu hafta başında merkez bankasının “Hint rupisine alternatif olarak resmi kripto para birimleri” aradığını söyledi.

Rapora göre, dijital bara birimi, servet ve refahı temsil eden Hindu tanrıçasından ilham alınarak “Lakshmi” olarak adlandırılabilir. Bununla birlikte, raporda ayrıca Hindistan’ın bir şifreli eşzamanlılık getirmesinin, çabalarını hızlandırabilecek olan RBI Yasası gibi mevcut kanun ve düzenlemelerinde pek çok değişiklik yapılması gerekeceğini de belirtildi.

Bu yılın haziran ayında, Rusya Merkez Bankası, “tüm ülkelerin düzenleyicileri, ulusal bir sanal para birimi yapmak gerektiği sonucuna varmıştı” diyerek benzer niyetler paylaştı. Çin, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerindeki tutumunu sıkılaştırmanın yanı sıra kendi kripto para birimini deniyor gibi görünüyor.

Blockchain teknolojisi olgunlaştıkça, faydaları görünüşe göre belirginleşti. Bununla birlikte, geleneksel para biriminin yerini alması, JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon‘ın bu hafta başlarında yaptığı yorumlarda gösterdiği gibi, bankacılık kurumlarının nasıl işlediği konusunda hala bir çok değişiklik gerektiriyor.