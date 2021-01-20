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Hindistan, Whatsapp’ın Gizlilik Politikasını Geri Çekmesini İstiyor!

Hindistan hükümeti Whatsapp'ın yeni gizlilik politikası kararına karşı şirkete bir uyarı gönderdi. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Bilindiği üzere Facebook‘un sahibi olduğu Whatsapp, geçtiğimiz haftalarda yeni bir gizlilik politikası açıklamıştı. Bu politikayı Avrupa ülkeleri hariç diğer ülkelere zorunlu kılmıştı. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılara ise artık uygulamayı kullanamayacakları ifadesi yer alıyordu.

Bu sözleşmenin içeriğine detaylı bakacak olursak eğer, Whatsapp yeni politikasıyla birlikte kullanıcıların durum, hesap bilgiler, mesaj bilgileri gibi birçok verisine yasal olarak ulaşmak ve Facebook ile paylaşmak istiyordu.

Bunun üzerine içlerinde Türkiye‘nin de olduğu birçok ülke bu duruma tepki gösterdi. Türkiye‘de Rekabet Kurumu Whatsapp‘a bu kararının geri çekmesi için bir uyarı gönderdi. Bunu Hindistan bugün itibariyle takip etti.

Bu tepkiler üzerine Whatsapp kararını 8 Şubat’tan 15 Mayıs‘a ertelediğini duyurmuştu. Ancak bu Hindistan için yeterli olmadı. Hindistan hükümeti Güney Asya bölgesinin en çok Whatsapp kullanıcısına sahip olduğunu hatırlatarak Whatsapp‘ın bu zorunlu politikasından vazgeçmesi için resmi olarak uyarı gönderdi.

Gönderilen mektup, Delhi Yüksek Mahkemesi‘nin kararınca çıkmış ve kullanıcıların bu politikayı kabul etmekte zorunlu olmadıklarını ve istediği kaldırabileceklerini söylüyor. Whatsapp‘ı kullanmak gönüllü bir istek olmalıdır. Whatsapp, tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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