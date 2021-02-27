Hindistan’da Tablet Satışları Oldukça Fazla Artış Gösterdi!

International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan rapora göre Hindistan pazarında evden eğitim dolayısıyla tablet satışlarının %14.7 oranında bir artış gösterdiği ortaya çıktı. Raporda 2020 yılında Hindistan’da 2.8 milyon tablet bilgisayar satışı gerçekleştirildiğini görüyoruz.

Kullanıcıların talepleri daha çok 200 doların altındaki tabletler üzerinde oldu. Lenovo bu satışlardan en çok pay sahibi olan şirket olmayı başardı. Şirket Apple ve Samsung gibi dev firmaları gerisinde bırakarak birinci sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Samsung, 2020 yılında satışlarını arttırmayı başardı. Apple tarafında ise iPad serisi 2019 yılında yaptığı satış oranıyla kalmaya devam etti.

Üçüncü sırada ise iBall 2019‘da ki başarısını üretim malzemelerinde yaşadığı sorun nedeniyle 2020 yılında gösteremedi. Her ne kadar eğitimi ve iş için 200 doların altında tablet tercih edilmiş olsa da 300 dolar fiyatında ki tablet sınıfı da %72.3‘lük bir büyüme göstermeyi başardı.