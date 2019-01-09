Çin’den tanınmış bir akıllı telefon markası olan HiSense, HiSense U30 akıllı telefonunu Las Vegas’da devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019’da sergiledi. Akıllı telefon, Huawei Nova 4, Samsung Galaxy A8s ve Honor V20 modelleri gibi ekran yer alan bir delikte selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, 48 megapiksel kamerası da bu delikte barındırıyor. Snapdragon 675 yonga setine sahip ilk telefon.

CES 2019’da HiSense U30 akıllı telefonun yanında yer alan teknik özellikler sayfasına göre, telefon fullHD+ çözünürlüğünü destekleyen 6.3 inç O-Infinity ekrana sahip. XDA Geliştiricileri, ekranın Samsung’un Infinity-O ekranı değil de, Çin merkezli Tianma tarafından üretilen bir LCD ekranın olduğunu onayladı.

Akıllı telefon, 2.0 GHz’e kadar maksimum işlem hızları sunan “Qualcomm SM61560 sekiz çekirdekli yonga seti” ile çalışıyor. Kameralara gelince, telefon Huawei Nova 4 ve Honor V20 telefonlarında bulunan Sony IMX586 sensöre sahip değildir.

HiSense U30, arkaya monte edilmiş dikey çift kamera kurulumunda ana sensör olarak 48 megapiksel Samsung ISOCELL Bright CM1 ile donatılmıştır. Galaxy A8s telefonunda bulunan aynı kamera sensörü. HiSense U30’un çift kamera sisteminde 5 megapiksellik bir ikincil sensör bulunmaktadır. Selfie çekmek için ise, 20 megapiksellik öne bakan bir kamera bulunuyor.

HiSense U30, Quick Charge 4.0‘ı destekleyen 4.500mAh kapasiteli büyük bir batarya ile çalışıyor. Güvenlik için, arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ve yüz kilidi bulunur. Vision UI özellikli Android 9 Pie OS, U30 telefonunda bulunmaktadır.