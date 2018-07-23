HiSilicon Kirin 980 Özellikleri İlk Kez Sızdırıldı!

Huawei geçtiğimiz yıl IFA’da Kirin 970’i tanıttı ve bu yılki amiral gemisi çipsetinin de Berlin’de ortaya çıkacağı anlaşılıyor. Kirin 980 yonga setinin CPU kümelenmesi de dahil olmak üzere sızan birçok özelliği lansmana yaklaştığımızı düşündürüyor.

Çin kaynaklarına göre dört güçlü Cortex-A77 çekirdeğin maksimum saat hızı 2,8 GHz olacak. Performans işini yapacak olsalar da güç verimliliği için de dört adet Cortex-A55 daha bulunacak.

CPU Saat hızı Çekirdek kümesi Kirin 710 2.2 GHz + 1.8 GHz 4x Cortex A73 + 4x Cortex-A53 Kirin 980 2.8 GHz 4x Cortex-A77 + 4x Cortex-A55 Kirin 970 2.4 GHz + 1.8 GHz 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53

Kirin 980 yonga seti TSMC tarafından 7nm FinFET üzerine inşa edilecek. Daha önceki söylentiler ayrıca NPU’yu daha da pürüzsüz hale getirmesi ve watt başına 5 trilyon hesaplama yapması beklenen Cambricorn tarafından üretilmiş en son AI çip teknolojisini benimsemesini bekliyor.

Spekülasyonlar ayrıca yonga setini tasarlayan Huawei iştiraki HiSilicon‘un şirket içi bir GPU kullanacağını söylüyorlar. Şu anda Qualcomm tarafından Snapdragon 845 ile eşleştirilmiş olan Adreno 630’dan 1,5 kat daha hızlı olduğu söyleniyor.

Kirin 980 ile gelecek ilk telefonlar yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro olacaktır.