Hitman 3 İçin 100 GB Depolama Alanı Gerekecek!

IO Interactive tarafından geliştirilen Hitman serisinin yeni üyesi Hitman 3 için yeni bilgiler gelmeye başladı. Oyunun geliştiricisi tarafından açıklanan resmi bilgilere göre Hitman 3, 100 GB yer kaplayacak. “Oyuncuları memnun etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı” ifade eden geliştirici, bu konuda en önemli adamı oyunun boyutunda atmış oldular.

Bu boyut konsol ve PC kullanıcıları sevindirecek türden bir durum. Paylaşılan bilgiler içerisinde oyunun ne zaman çıkacağı konusuna da değilmiş. Geliştirici ekip oyunun 20 Ocak 2021 tarihinde çıkarmayı planladıklarını dile getirdi. Yeni oyun motoruyla yapılan Hitman 3, birçok yenilik ve çeşitli iyileştirmeyi bünyesinde barındıracak. Hitman 3, 20 Ocak tarihinde PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S olmak üzere tüm yeni nesil platformlarda çıkacak. Ayrıca yeni nesil konsollar da 4K 60 FPS desteği de bulunacak.