Hitman 3 İçin Yeni Bir DLC Geleceği Doğrulandı!

Bilindiği üzere birkaç hafta önce Hitman serisinin yeni oyunu çeşitli platformlara sunulmaya başladı. Hitman 3 olarak gelen oyunun geliştirici ekibi IO Interactive, oyun içerisinde yeni DLC geleceğini açıkladı.

Stüdyo yöneticisi Forest Swartout Large, kesinlikle bir DLC yapacaklarını ama şuan için bunun detayının ne olacağı konusunu belirlemediklerini dile getirdi. Geliştirici ekip şu sıralar oyun içerisinde ki haritaları yeniden tasarlamaya çalışıyor.

IO Interactive, Hitman 3‘ün üzerinde fazlasıyla duracağa benziyor. Oyun, genel olarak oyuncular tarafından olumlu eleştiriler aldı. Görevlerinin kısalığı ve bu görevleri yaparken ki bazı istekleri oyunculara bırakması gibi konular oyunun iyi değerlendirilmesine yol açtı.

Yaklaş 6 saat gibi bir sürede bitirilebilen oyun, Ajan 47 ile yeni suikastlara girmenize olanak sağlıyor. Şuan için geliştirici stüdyo IO Interactive, yeni DLC için kesin yapacaklarını söylese de ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi vermedi.