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Hitman 6 Sistem Gereksinimleri

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05-12-2015
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Hitman 6 Sistem Gereksinimleri beklentilerin biraz üzerinde gibi gözüküyor, grafik olarak başarılı ve kaliteli bir oyun için çok fazla donanım özelliği istemediğini söyleyebiliriz. Hitman 6 oyunu Suç oyunları kategorisinde yer alıyor. Üçüncü kişi gözüyle oynayacağımız oyun uzun zamandır beklediğimiz 4K ile beraber geliyor.

Oyunlarda görsel kalitenin üst seviyelere taşındığı dönemlerde hitman gibi kendini kanıtlamış bir oyunu yüksek çözünürlükte oynamak oldukça güzel olacaktır. Bilgisayarlar için monitörünüzün ve ekran kartınızın 4K desteliyor olması gerekiyor. PS4 ve diğer cihazların bağlı olduğu televizyon veya projektörlerinde 4K uyumuna ihtiyacı vardır.

Hitman 6 sistem özelliklerini belirtmiş olsakta en sık gelen sorulardan bir tanesi bilgisayarım oyunu kaldırır mı kaldırmaz mı yönünde oluyor. Sahip olduğunuz özellikleri yorumlar kısmından belirtirseniz mümkün olduğunca yardımcı olacağız. Dosya boyutu büyük olan bir oyun olduğu için kurulumu zaman alabiliyor bunun için yeterli donanıma sahip olduğunuzdan emin olmasınız.

Birçok işletim sistemini destekleyen bilgisayar üreticilerine göre ve ek özelliklere bağlı olarak yeterli sistem ihtiyacını daha alt seviyeden karşılayabilir veya üst düzey donanıma sahip olsanız da yeterli grafik özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz.

Eğer oyunu yüklediniz ve takılma, yavaşlama, donma sorunları yaşıyorsanız grafik ayarları kısmından bilgisayar ekranınızın desteklediği piksel değerlerine düşürmeniz tavsiye ederiz. Hitman 6 ne zaman çıkıyor ? Açıklanan tarih 11 Mart 2016 yani yılın ilk çeyreğinde yeni oyunuyla karşımıza çıkıyor.

Hitman 6 Oyun Hikayesi

Hitman geri dönüyor, serinin son oyununda emekliye ayrıldığını biliyoruz ancak gizli güçlerin yaptığı tehlikeli araştırmalar neredeyse bitme aşamasına geldi ve binlerce masum insanın hayatı tehlikede bunlara engel olabilecek tek bir kişi var hitman gizli görevi ile kötü amaçlar hedefleyen kişilere engel olarak insanların hayatını kurtara bilecekken kendisininde büyük bir tehlike içinde olduğunu unutmayın.

Hitman 6 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Win 7 64
  • İşlemci: Core i5-670 3.46GHz
  • RAM: 8 GB
  • Ekran kartı: GeForce GTX 660
  • Gereken disk Alanı: 30 GB
  • Direct X: 11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Win 7 64
  • İşlemci: Core i7-860 Quad 2.80GHz
  • RAM: 12 GB
  • Ekran kartı: GeForce GTX 770
  • Gereken disk Alanı: 30 GB
  • Direct X: 11

Oyun hakkında deneyimlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz, Oyunu yüklememiş kullanıcılara fikir vermek için yaptığınız yorum ve öneriler büyük bir değere sahiptir. Ayrıca Sistem Gereksinimleri kategorisinden yüzlerce oyun hakkında bilgiye ulaşarak en iyi oyunları güncel ve orjinal haliyle erişebilirsiniz.

Hitman 6 Oyun Fragmanı

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12 Yorum “Hitman 6 Sistem Gereksinimleri

    burak kaan
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    i5 3230m
    8gb ram ddr3 1600mhz
    amd radeon 8750m 2gb

    sizce oyunu oynayabilirmiyim ona göre steamden önspariş vericem şimdiden tesekkürler

      Gülşah Nur Özlü Yazar
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      sisteminiz yeterli gözüküyor özellikle masaüstü bir cihaz ise yeterli olacaktır

    İ5 3210m
    GeForce 635m 2 gb
    4 gb ram

    Kaldırır mı ? Gta 5 i neredeyse sorunsuz oynattı ve keyifle bitirdim bu pc … Hitman 6 sizce ?

      Gülşah Nur Özlü Yazar
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      Ram hızlı sahnelerde yetersiz kalabilir ancak performans ayarlarını doğru yaparsanız oynayabilirsiniz

    Intel(R) xeon x5660 2.80 ghz
    geforce quatro k4000 256 bit
    12 ram

    bu işlemcim oyun için uygunmudur bide oyun ne zaman çıkıyor..mafia 3 ve hitman 6

      Selin Polat
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      Hitman 6 Intro Pack 11 Mart’ta çıktı. “Sapienza” ise 26 Nisan’da çıkıyor. Mafia 3 ise satışta şuan. Sisteminiz her iki oyunu da rahatlıkla kaldırır. Sevgiler

    amd radeon hd 6570 1 gb 124 bit ekran kartı

    8 gb ram

    amd athlon x4 840 3.10 ghz

    sistemim yetermi ??

      pardon ekran kartı 2 gb

        Selin Polat
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        Ekran kartınız ve PC Ram kapasiteniz oyunu destekler fakat tam anlamıyla performans alamazsınız. Eğer daha iyi görüntüler istiyorsanız bi çıt yüksetmeniz gerekiyor. Ama siz yine de en düşük ayarlarla oynayabilirsiniz.

    i5 2310 2.90 ghz
    win7 64 bit
    8 gb ddr3 ram
    gtx750 1 gb ekran kartı
    oyunu oynayabilir miyim?

    rahatlıkla oynarsınız ama orta sevıyede 🙂

    Notebook
    Intel® Core i5-4200M 2.5 GHz Turbo Boost ile 3.1 GHz’e kadar
    NVIDIA® GeForce GTX 765M GDDR5 paylaşımsız 2 gb
    8GB ddr3 ram

    oyunu hangi düzeyde oynarım?

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