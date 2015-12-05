Hitman 6 Sistem Gereksinimleri beklentilerin biraz üzerinde gibi gözüküyor, grafik olarak başarılı ve kaliteli bir oyun için çok fazla donanım özelliği istemediğini söyleyebiliriz. Hitman 6 oyunu Suç oyunları kategorisinde yer alıyor. Üçüncü kişi gözüyle oynayacağımız oyun uzun zamandır beklediğimiz 4K ile beraber geliyor.

Oyunlarda görsel kalitenin üst seviyelere taşındığı dönemlerde hitman gibi kendini kanıtlamış bir oyunu yüksek çözünürlükte oynamak oldukça güzel olacaktır. Bilgisayarlar için monitörünüzün ve ekran kartınızın 4K desteliyor olması gerekiyor. PS4 ve diğer cihazların bağlı olduğu televizyon veya projektörlerinde 4K uyumuna ihtiyacı vardır.

Hitman 6 sistem özelliklerini belirtmiş olsakta en sık gelen sorulardan bir tanesi bilgisayarım oyunu kaldırır mı kaldırmaz mı yönünde oluyor. Sahip olduğunuz özellikleri yorumlar kısmından belirtirseniz mümkün olduğunca yardımcı olacağız. Dosya boyutu büyük olan bir oyun olduğu için kurulumu zaman alabiliyor bunun için yeterli donanıma sahip olduğunuzdan emin olmasınız.

Birçok işletim sistemini destekleyen bilgisayar üreticilerine göre ve ek özelliklere bağlı olarak yeterli sistem ihtiyacını daha alt seviyeden karşılayabilir veya üst düzey donanıma sahip olsanız da yeterli grafik özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz.

Eğer oyunu yüklediniz ve takılma, yavaşlama, donma sorunları yaşıyorsanız grafik ayarları kısmından bilgisayar ekranınızın desteklediği piksel değerlerine düşürmeniz tavsiye ederiz. Hitman 6 ne zaman çıkıyor ? Açıklanan tarih 11 Mart 2016 yani yılın ilk çeyreğinde yeni oyunuyla karşımıza çıkıyor.

Hitman 6 Oyun Hikayesi

Hitman geri dönüyor, serinin son oyununda emekliye ayrıldığını biliyoruz ancak gizli güçlerin yaptığı tehlikeli araştırmalar neredeyse bitme aşamasına geldi ve binlerce masum insanın hayatı tehlikede bunlara engel olabilecek tek bir kişi var hitman gizli görevi ile kötü amaçlar hedefleyen kişilere engel olarak insanların hayatını kurtara bilecekken kendisininde büyük bir tehlike içinde olduğunu unutmayın.

Hitman 6 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Win 7 64

İşlemci: Core i5-670 3.46GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 660

Gereken disk Alanı: 30 GB

Direct X: 11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Win 7 64

İşlemci: Core i7-860 Quad 2.80GHz

RAM: 12 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 770

Gereken disk Alanı: 30 GB

Direct X: 11

Oyun hakkında deneyimlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz, Oyunu yüklememiş kullanıcılara fikir vermek için yaptığınız yorum ve öneriler büyük bir değere sahiptir. Ayrıca Sistem Gereksinimleri kategorisinden yüzlerce oyun hakkında bilgiye ulaşarak en iyi oyunları güncel ve orjinal haliyle erişebilirsiniz.