Hitman Sniper Google Play Store'da 1 Hafta Ücretsiz

Android için en iyi keskin nişancı oyunlarından biri olan Hitman Sniper önümüzdeki hafta tamamen ücretsiz!

Square Enix Montreal firması tarafından geliştirilen Hitman Sniper, ünlü Ajan 47’nin başrolünde olduğu bir oyun. Oyunda iki mod var. Karadağ (ana hikaye modu) ve Ölüm Vadisi adlı bir zombi hayatta kalma modu.

Karadağ büyük bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Suikast için 10 “üst” hedef var. Ancak tamamlayabildiğin görevlerin sayısı 150 civarında. Bu görevlerin çoğunda ana hedefin öldürülmesi, kaza süsü verilerek karakterlerin öldürülmesi ve belirli bir sürede görevi bitirme gibi ilave görevler bulunmaktadır. Her bir görevden sonra toplanan para yeni silahlar almanıza veya mevcut silahları yükseltmenize izin verir. Ayrıca keskin nişancıların kendi özel yeteneklerine sahip olduklarını belirtmek gerekir. Bu nedenle iyi ilerlemeniz için uygun bir silah seçmek esastır.

Hitman Sniper oyununu denemek isterseniz aşağıdaki Google Play Store bağlantısına tıklayıp oyunu ücretsiz alabilirsiniz. Oyun 27 Aralık 2017 tarihine kadar ücretsiz!