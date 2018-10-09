HMD 11 Ekim Tarihinde Yeni Ürün Lansmanı Yapacağını Açıkladı

Nokia 7.1 HMD’nin düzenlediği 4 Ekim etkinliği ile bizlere sunuldu. 11 Ekim‘de aynı telefonun yerel lansmanı olduğunu düşündüğümüz bir başka etkinlik daha var. Ancak Juho Sarvikas yeni ürün duyurularına işaret ediyor. HMD‘nin Baş Ürün Sorumlusu olduğu için söylenilenleri dikkate almakta fayda var.

Video sonunda bir telefon görüntüsünü gösteriyor. Ayrıca tasarımı karşılaştırmak için Nokia 7.1‘i (beyaz çerçeveli olanı) ekledik, ve hemen hemen aynı olduğunu gördük.

Yani ne düşünüyorsunuz? Bu Nokia 7.1 Plus mı? Nokia 7.1 Plus gibi görünmüyor. Eğer o olsaydı çift kamera daha büyük model üzerinde daha küçük görünüyor olurdu. Ve Nokia 7.1 henüz Nokia Hindistan sitesinde olmaması bu telefonun yerel bir lansmanı daha da olası hale getiriyor.

Yani 7.1 Plus çeşitli sertifika yetkilileriyle hazırlık yapıyor, ve yakında satışa çıkacağını söyleniyor (Nokia X7 Çin gibi).