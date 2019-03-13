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HMD, Akıllı Telefonlarının Çevresel Profillerini Yayınladı

By Selin Polat

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Nokia, Giriş Seviyesi Bir Akıllı Telefonu Piyasaya Sürecek!

Eski Nokia‘nın çevreye zararı dokunmayan telefonlar sağladığı biliniyordu ve HMD geleneği sürdürüyor gibi görünüyor. Nokia telefonunuzda bulunan malzemelerle ve maddelerle hiç ilgilendiyseniz veya ambalajın yüzde kaçının geri dönüştürülebilir malzemelerden geldiğini bilmiyorsanız, şirket size bu konuda garanti veriyor.

Yeni çevre profili bölümüyle, yenilenmiş 3310 ve 8110 gibi başlangıç seviyesi modellerden Nokia 5.1 gibi akıllı telefonlara kadar değişen Nokia markalı telefonların ayrıntılı bir incelemesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Listelenen tüm cihazların PVC, nikel ve brom gibi diğer zararlı maddelerden arınmış olduğunu fark ettik. HMD ayrıca tüm cihazlardaki ambalajın %60’ının geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığını iddia ediyor. 

HMD

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, tüm telefonlar enerji tüketimi açısından iyi görünüyor. Umarım, daha fazla üretici HMD’nin ayak izlerini takip edecek ve çevresel şeffaflığa proaktif bir yaklaşım izleyecektir.

KaynakGsmarena
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