Yeni Nokia akıllı telefonları için iddialar bitmek bilmiyor. Markanın yeniden bir oluşum süreci içerisine girdiği ve yeni akıllı telefon modelleri için hazırlıklar yaptığı biliniyor. Mevcut serilerini yeni modellerle güncelleyecek olan HMD Global, etkinlik içinde gün saymaya başladı. Marka tarafından paylaşılan yeni bir afiş görseli, Nokia modellerinin ne zaman tanıtılacağını ortaya çıkardı.

Paylaşılan görseller HMD Global tarafından yapılacak olan tanıtımın çok kısa bir süre sonra düzenleneceğini gösteriyor. Davetiyelerde yer alan bilgilere göre yeni akıllı telefonlar 11 Ekim tarihinde tanıtılacak. 11 Ekim tarihinde yapılacak olan tanıtımla ortaya çıkacak modeller için de bilgiler var.

HMD Global Hangi Telefonları Tanıtacak?

Kısa süre sonra tanıtımı yapılması beklenen yeni akıllı telefonların içerisinde en çok dikkat çeken modelin ise Nokia 9 modeli olması bekleniyor. Uzun süredir konuştuğumuz yeni amiral gemisi modeli için yapılacak olan tanıtım sırasında, tüm detaylar ortaya çıkmış olacak.

Nokia 9 için beklentileri zaten biliyoruz. Alanında ilk olacak olan telefon, 5 adet arka kamera içerecek. Ön kısımda da tek ana kamera ile gelecek olan telefonun Snapdragon 845 işlemcilerini kullanması da yine beklentiler arasında.

Muhtemelen sonsuz ekran tasarımına oldukça benzeyen bir ekran tasarımı kullanacak olan Nokia 9 modelleri, etkinliğin ana modeli olacak. Bunun dışında da yeni model ile ilgili çok önemli detaylar. En önemli detay ise Nokia 9’un tek kalmayacak. HMD Global aynı etkinlikte 3 yeni akıllı telefon daha tanıtacak. Devam serisi olarak tanıtılacak olan bu modellerde yine dikkat çeken özelliklere sahip olacak.

Nokia 7.1 Plus gibi modellerinde tanıtılacağı etkinlikte diğer iki modelin hangileri olacağı konusunda ise en ufak bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen 5.1 Plus, 6.1 Plus gibi devam serisi niteliğinde akıllı telefonları gözükebilir. Bunlar için bir süre daha beklemek gerekiyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak tanıtım sonrasında tüm modellerin özelliklerine yer vereceğiz.