HMD Global Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 8 Modellerini Hazırlıyor

HMD Global, şimdiye kadar ilginç ve uygun olan cihazlar üreterek, Nokia markasını canlandırdı ve oldukça iyi bir iş çıkardı. Nokia 6 nihayet daha fazla bölgede satılmaya başlarken, firmanın hala sandığında Nokia 3 ve Nokia 5 bulunuyor ve eğer yeni ortaya çıkan rapor doğruysa yeni modellerde geliyor.

Android Headlines’a göre, HMD Global’in Pazarlama Direktörü Pekka Rantala‘nın yaklaşmakta olan bazı modelleri ima etti. Son röportaja göre, şirketin önümüzdeki aylarda Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 8‘i açıklaması bekleniyor.

Bu doğruysa, yıl sonuna kadar Nokia tarafından bir dizi telefon görebiliriz. Bu kesinlikle etkileyici olsa da, son zamanlarda söylentileri ortaya çıkan Nokia 9, en yeni Snapdragon 835 işlemci ve 4GB RAM içeren bir üst düzey model olabilir. Doğal olarak, tüm bu bilgileri biraz şüphecilikle karşılamak zorundayız, ancak doğruysa, Nokia taraftarları için 2017 heyecan verici bir yıl haline gelebilir.