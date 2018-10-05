HMD Global Nokia 7.1 Akıllı Telefonu Piyasaya Sürdü.

Beklendiği gibi Londra’da yapılan açılış etkinliğinde HMD Global yeni Nokia 7.1 akıllı telefon modelini duyurdu. HMD Global tarafından yeni başlatılan telefonlarda tümüyle tanıdık bir cam dış cephe var.

Nokia 7.1 üstte bir çentik ile 19:9 ekran en-boy oranı ile 5,84 inç Full HD PureDisplay özelliğine sahiptir. Şirket, PureDisplay’in dahili HDR’sinin SDR içeriğini gerçek zamanlı olarak HDR’ye dönüştürebileceğini iddia ediyor.

3GB RAM modelinde 32GB dahili depolama alanı bulunurken, 4GB RAM modelinde 64GB dahili depolama alanı bulunur. Her iki modelde de microSD kart yuvası bulunur ve bu sayede telefonun kapasitesini 400 GB‘a kadar genişletebilirsiniz.

Fotoğraf açısından, telefon yeni bir Zeiss görüntüleme çözümü ile geliyor. Nokia 7.1 arka tarafta üst konumda dikey olarak tasarlanmış çift kamera kurulumuna sahiptir. Derinlik algılaması için 12 megapiksellik bir birincil sensör ve 5 megapiksel ikincil sensör ile birlikte dizayn edilmiştir. Ön tarafta ise, öz çekim ve görüntülü konuşma yapmak için AI destekli 8 megapiksel bir kamera yer alıyor.

Diğer tüm Nokia akıllı telefonlarda olduğu gibi bu da Google‘ın Android One programının bir parçasıdır. Telefon kullanıma hazır Android 8.1 Oreo işletim sistemini çalıştırır. Şirket bu ayın sonuna kadar Android Pie güncellemesine ve iki yıl boyunca yapılacak güncellemelere dair söz verdi.

Ek güvenlik için arka tarafta tasarlanmış bir parmak izi okuyucusu var. Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz+5 GHz), Bluetooth 5, GPS+GLONASS, Type-C 2.0 ve NFC bulunur. Telefon hızlı şarj desteği ile 3,060mAh’lık bir pilden güç alır.