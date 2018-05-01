HMD Global, bu haftasonu Nokia‘nın geçmişine saygı duyan bir etkinlik düzenliyor ve katılımcılara geleceğe bir bakış atmasını sağlıyor. Nokia 8110 cep telefonunun piyasaya sürüldüğünde, tanıtım malzemelerinde ve aynı zamanda canlı da görülen gizemli bir telefon var.

Nokia X bir süredir söylentileri çıkmıştı ve hatta cihazın bazı görüntüleri bile çıktı. Bazılarının umut ettiği yüksek kaliteli bir cihaz değil, ama yine de şık bir tasarıma ve iyi bir teknik özelliklere sahip.

Söylentilere inanılacak olursa, cihazın ön tarafında 19:9 en-boy oranıyla 5,8 inçlik çentikli bir ekran olabilir. Ayrıca iki varyant şeklinde gelecek: Biri bir MediaTek P60 SoC, diğeri ise bir Qualcomm Snapdragon 636 işlemci tarafından desteklenecek.

Farklılıklara gelince, MediaTek modeli 4GB RAM’e sahip olacak ve Snapdragon 636 ünitesi 6GB RAM’e sahip olacak. Ünitenin arkasında bir çift sensör düzenlemesi olacak, ancak Carl Zeiss ile işbirliği içinde sensörler bulunmayabilir.

Sadece 16 Mayıs‘ı beklememiz gerekiyor, çünkü çevrimiçi olarak yapılan davete göre, X’in ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanacak. Davetin, telefonun ekranını taklit eden üst kısımda çentikli bir kısım bile var. Neyse ki, bu tarih uzak değil.