Nokia artık kesin dönüş yaptı. Akıllı telefon dünyasının aranan markalarından biri olma yolunca ilerleyen Nokia’nın yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya devam edeceğini de söylemek mümkün. Öyle ki HMD Global geçtiğimiz günlerde bu konuda önemli açıklamalar yapmış ve tanıtımların yeni modellerle beraber devam edeceğini duyurmuştu. Bu duyurunun hemen ardından HMD Global tarafından yeni Nokia modelinin tanıtıldığını gördük.

Nokia X6 modeli olarak tanıtılan iddialı yeni modelin hemen arkasından ise bir sürpriz haber daha geldi. HMD Global bu kez yeni modeller için önemli bilgiler verdi.

HMD Global Yeni Telefonları Hazırlıyor

Yapılan açıklama sonrasında Nokia X6 modelinin yalnız kalmayacağı ortaya çıktı. Öyle ki HMD Global tarafından yapılan son açıklamaya göre 3 yeni Nokia modeli daha gelecek. Yeni modellerin tanıtımı için tarihte verildi. Tarih için 29 Mayıs gösterildi. 29 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan etkinlikle beraber yeni modellerin tanıtılması bekleniyor.

Yeni modellerin tanıtılmasıyla beraber Nokia envanterini de genişletmiş olacak. Tanıtılacak olan modellerin hangileri olacağı konusunda da bazı detaylar paylaşıldı. Buna göre beklentiler Nokia 2 modelinin ve Nokia 3 (2018) modelinin tanıtılacağı konusunda genel bir görüş olduğunu söylemek lazım. Bu iki modelin dışında tanıtılması beklenen bir diğer akıllı telefonun ise Nokia 5 (2018) olacağı söz ediliyor.

Her 3 modelinde 29 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan etkinlikle beraber ortaya çıkması bekleniyor. Modellerin muhtemelen orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlara dahil olması bekleniyor. Ancak yeni modellerin teknik özellikleri konusunda herhangi bir detay verilmediği için kesin bilgi elde etmemiz mümkün olmadı.

Yeni akıllı telefonların tanıtımından sonra bu konuda net bilgileri göreceğiz. Şimdilik bir amiral gemisi modelinin beklenmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni modellerin tanıtım etkinliğinden sonra tüm modelleri sitemizden inceleyebilirsiniz.