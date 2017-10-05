HMD, yerel pazarın 3G telefonlarına ilgi duymadığını söyleyerek, 3G Nokia 3310‘u (2017) Hindistan’a getirmeyecek.

Yine de, Hindistan’daki HMD Global’ten sorumlu Başkan Yardımcısı Ajey Mehta, HMD’nin bir 4G özellikli telefon yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Reliance Jio‘nun piyasada etki yaratan uygun fiyatlı bir 4G özellikli JioPhone‘a atıfta bulundu. Finlandiya yapımı, özellikli telefonlar yapmak için kalan birkaç faktörden biridir, bu nedenle ilgi, gerçek satışlarla ilgiliyse, Hindistan’da ultra-ekonomik pazara çıkabilir. Hatta Nokia 3310’un 4G versiyonunu bile duymak bizi şaşırtmaz.