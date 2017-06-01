HMD, Nokia 6, 5 ve 3’ün Android O alacağını onayladı

Nokia 6 ve arkadaşları, şirketin Android güncellemelerini ciddiye alacağı iddiasıyla satıldı. Bu sözü yerine getiren HMD Global, Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 modellerinin Android O‘ya güncelleneceğini resmen onayladı. Muhtemelen bu, yakında piyasaya sürülecek diğer cihazları da kapsayacak.

Google, halen Android O ile uğraşıyor ve bu yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak. Ve sonra HMD’nin yeni işletim sistemini telefonlarına gelmesi biraz zaman alacak – şirket herhangi bir zaman çerçevesine karar vermedi.

Nokia daha önceki makalelerimizden hatırlarsanız yeni güncellemelerin tüm modellerine geleceğinin sözünü vermişti. Bu başlıktan anladığımız da sözünü yerine getireceğidir.