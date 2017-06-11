İşte Apple’ın beklenen ses kontrollü Siri akıllı hoparlörü ya da ev hub’ından, HomePod’dan beklediğimiz şeyler. Apple HomePod’u detaylı inceledik.

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HomePod inceleme

Amazon Echo ve Google Home‘un başarısından sonra, Apple, ses komutlarına yanıt veren akıllı hoparlör üreten şirketlerin listesi elindeyken, en iyi ses kalitesinin yanı sıra akıllı işlevsellik özelliklerine sahip bir Siri destekli akıllı hoparlör olan HomePod‘u üretti.

Apple ilk önce konuşmacılarını WWDC 2017‘de açıkladı ve özelliklerini, çıkış tarihini ve fiyat bilgilerini paylaştı. İşte Apple’ın beklenen HomePod’tan beklediğimiz şey.

Çıkış tarihi

HomePod Aralık 2017’de piyasaya çıkıyor ancak yalnızca ABD, İngiltere ve Avustralya olmak üzere birkaç seçkin pazara hitap ediyor.

Dünyanın geri kalanı, cihaza sahip olmak için 2018’de bir süre beklemek zorunda kalacak.

HomePod fiyatı

HomePod için henüz resmi bir avrupa fiyatımız yok, ancak ABD’de kaça mal olacağını biliyoruz: 349 dolar, bu yüzden sadece avrupa fiyatının 349 £ civarında bir yerde olacağını hayal edebiliyoruz.

Söz konusu üstün hoparlör kalitesini yansıtmak için en yakın rakiplerden daha pahalı. Amazon Echo fiyatı 149.99 £ / 179.99 USD, Google Home ise £ 129/129 USD.

Tabii ki, HomePod’un ses kalitesinin ikisinden de önemli ölçüde daha iyi olmasını beklediğimiz avantajımız var; bu da bazıları için fiyat etiketindeki ekstra 200 ABD doları demek. Öte yandan, ses kalitesinde bu kadarını harcamak isteyen insanların çoğu muhtemelen zaten mükemmel bir ses sistemine sahipler – ve sadece £ 49.99 gibi bir fiyata Echo Dot bağlayıp mevcut hoparlörleriyle akıllı işlevsellik kazanabilirler.

Tasarım

Google Home ve Amazon Echo silindir tasarımı ile geldi ve Apple’ın benzer bir yaklaşımını kullanması şaşkınlık yarattı.

Sadece 7 inç boyunda duran HomePod neredeyse tamamen “dikişsiz 3 boyutlu örgülü kumaş” ile kaplıdır ve üst kısmında hoparlörü kontrol etmek ve kişisel yardımcı olan Siri dalga formunu göstermek için kullanılan dokunmatik ekran için yeterli boşluk vardır.

Çoğu durumda, görünümü seviyoruz, ancak itiraf etmeliyiz ki Amazon ve Google’ın daha ince eşdeğerlerine kıyasla biraz kaba gibi durmuş görünüyor. Yine de çekici ve Apple’ın bu titiz tasarım duygusunu rahatça yansıtıyor.

HomePod, Apple’ın en sevdiği renklerden ikisinde sunulacak: Beyaz ve Uzay Gri.

Özellikler

Amazon ve Google, konuşmacılarının akıllı tarafını vurgularken, Apple farklı bir odak noktası bulmayı kararlaştırdı: ses kalitesi.

Şirket, HomePod’u bir müzik hoparlörü olarak tanıtıyor ve en başta ses kalitesi, mekansal farkındalık teknolojisi ve Apple Music ile derin entegrasyon hakkında çok fazla bilgi veriyor.

HomePod, Apple’ın “evde mükemmel bir ev hoparlörü” olarak adlandırdığı şeyleri harekete geçirmek için her biri kendi amplifikatörü olan 4 inçlik, yukarı bakan bir woofer ve yedi tane tweeter ile donatılmış olarak geliyor. Aynı zamanda otomatik bas dengeleme ve dinamik ses modelleme özelliklerine sahiptir; hepsi A8 çipi ile desteklenir – iPhone 6 ve iPad mini 4’ü çalıştıran aynı işlemci.

A8 yongasının bir EQ çalıştırmaktan daha fazlasını yapması gerekir. Ayrıca HomePod’un uzamsal farkındalık teknolojisi üzerinde sekmeler tutuyor ve alan bilgisini boyutunu, şeklini ve engellerini hesaba katacak şekilde ses çıkışını optimize ediyor. Aynı odada birden fazla HomePod’a sahipseniz bu da işe yarayacaktır ve oda için ideal sesi her çıktıya göre birlikte çalacaklardır.

Elbette, HomePod da Apple Music‘den yararlanmak için üretilmiştir. Apple’ın abonelik hizmetini kullanırsanız, HomePod’a yalnızca belirli şarkıları veya albümü çalmasını değil, aynı zamanda bir şarkı kaydedildiği, kimin tarafından olduğunu ve hatta davulcu kim olduğu gibi bir dizi soruyu cevaplayabileceğini bileceksiniz. Bununla birlikte, Spotify gibi akıcı rakiplerle ne kadar iyi çalışacağı ya da hiç bir şey yapamayacağından emin değiliz.

Siri de müzik ötesinde faydalıdır. Beklediğiniz tüm Siri işlevselliği burada, anımsatıcılar oluşturarak sorulara cevap vermenizi sağlarken, asistan da sahip olduğunuz her HomeKit uyumlu akıllı cihaz için bir merkez işlevi görecek ve HomePod’u tüm akıllı eviniz için bir merkez haline getirecektir – En azından Apple dostu olduğu sürece.

Her şey güzel geliyor, ancak burada Echo ve Google Home‘un zaten yapamadığı hiçbir şey yok. Apple ürün ailesine ve hizmetlerine bağlı kalırsanız, HomePod’un hepsiyle entegrasyonun belirgin bir avantajı vardır ancak herkes için gerçek fark yaratan tek faktör ses kalitesi olacaktır – ve bunu test edemiyoruz çünkü edinebileceğimiz bir HomePod yok.

Özet

Apple’ın zeki hoparlörünü aylarca bekliyorduk, ancak ilk bakışta HomePod konusunda biraz tereddüt içindeyiz. 349 dolar cidden yüksek bir fiyat. Ve bu fiyatın beklentilerimizi gerçekten karşılayıp karşılamayacağını bilmek imkansız. Yine de, Apple ekosisteminde yaşayan herkes için büyük bir cazibe olacak.