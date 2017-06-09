HomePod vs Google Home vs Amazon Echo

Çok akıllı hoparlörlerin Türkiye’ye gelmesiyle, aralarındaki fark nedir ve en iyi akıllı hoparlör hangisi? İşte, Amazon Echo, Google Home ve Apple HomePod‘u karşılaştırıyoruz.

2017, Amazon Echo (ve Echo Show) değil, Google Home ve son olarak Apple tarafından HomePod‘un piyasaya sürülmesi ile birlikte Türkiye’de akıllı hoparlörlerin yılı gibi görünüyor. Çok akıllı hoparlörlerin tanıtılmasıyla, aralarındaki fark nedir ve en iyi akıllı hoparlör hangisi? konularını işleyeceğiz.

Burada, fiyatları bakımından en iyi ürünü bulmak için HomePod, Google Home ve Amazon Echo‘yu karşılaştırıyoruz.

HomePod, Google Home, Amazon Echo Fiyatı

Akıllı hoparlörlerin sunduklarının ne kadar cesur olduğuna başlamadan önce, Türkiye’de henüz hiç bir cihazın satışa çıkmadığını hatırlatalım (zaten Apple Homepod yeni tanıtıldı) Örnek olarak bir avrupa ülkesi olan İngiltere’nin fiyatlamasını ve kullanılabilirliğini tartışalım. Amazon Echo, Ekim 2016’da avrupada ilk akla gelen ilk hoparlördü ve şu anda Amazon’dan 149 £ karşılığında satın alınabiliyor.

Google Home‘un Nisan 2017’de İngiltere’de görünmesi bekleniyordu ve sadece Google’ın değil Argos’taki cadde mağazalarının da sunduğu 129 dolardan biraz daha ucuza sunuldu.

Apple’ın HomePod, WWDC 2017‘de tanıtılan bir akıllı hoparlör olarak henüz satışı söz konusu değil. Hoparlör Aralık 2017 yılına kadar raflarda olmayacak.

HomePod bu yılın ilerleyen saatlerinde bile sınırlı bir pazar olacak: ABD, İngiltere ve Avustralya. Henüz İngiltere’de herhangi bir fiyatlandırma yapılmamıştır, ancak ABD’li alıcıları 349 dolara satın alabilecekler ve üç hoparlörden en pahalı olanı bir budur.

HomePod, Google Home, Amazon Echo Tasarım

HomePod, Google Home veya Amazon Echo‘nun ürün tasarımı için herhangi bir ödül kazandığını hayal edemesek de, ihtiyaçlarınıza göre onları daha çekici hale getiren küçük farklılıklar vardır.

Amazon Echo‘dan başlayalım; 23.5cm’lik üç hoparlörün en uzun olanı 1 Kg’dan biraz fazla ve 1064 gr ağırlığındadır. Alexa’nın komutları dinlediği zamanı gösterecek şekilde mavi renkli bir LED halka ve tıpkı sanal asistan sustuğunda ve dinlemediğinde kırmızı bir LED halkası bulunan tüp benzeri bir tasarıma sahiptir. Renk seçenekleri açısından, siyah veya beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Echo’nun ana çizimi sesle kontrol olsa da, hacim için hoparlör üzerinde fiziksel kontroller (hoparlörün üstünde bükülebilir bir halka) ve cihazın üst kısmında bir bağlamsal eylem düğmesi bulunmaktadır. Aşağıda, hoparlör yuvası, Google Home veya HomePod‘tan daha büyük delikler içeren metal bir ızgara ile çevrelenmiştir. Hoparlörün olumsuz taraflarından biri her zaman duvara takılı olması gerekir, yani yerleşik bir pili özelliği olmamasıdır.

Google Home ise yalnızca 14,3 cm’lik (5.6 inç) çok daha kısa ve tasarım açısından Amazon Echo’dan farklı bir yaklaşım getiriyor. Cihazın üst kısmı beyaz ve çıkartılamazken, cihazın alt kısmı (hoparlör panjuru) farklı bir renk / malzeme tasarımı için kolaylıkla çıkarılabilir ve takas edilebilir. Çıkarılabilir altlığın her biri £ 18‘dur ve Google Home web sitesinde bulunabilir.

Özelleştirilebilir görünümün ötesinde, Google Home cihazın eğimli üstünde, Google Assistant’ın ne zaman etkin olduğunu gösteren dört LED’i (mavi, kırmızı, yeşil ve sarı) ve Google’ın dinlemesini durdurmak için fiziksel bir susturma düğmesiyle donatılmıştır. Google Assistant’ın puan kazandığı yer pil bölümündedir: şarj edilebilir lityum iyon pil barındırıyor; bu da Amazon Echo (ve muhtemelen HomePod) gibi her zaman takılı olması gerekmediğini gösteriyor.

Apple, yaklaşmakta olan akıllı hoparlörü henüz tam olarak duyurmadığından, HomePod biraz daha esrarengiz. WWDC 2017‘deki ilk duyurularda tartışılan gibi HomePod, 17cm (7 inç) boyunda ve bazıları daha büyük bir UE Wonderboom’a benzediğini iddia etse de Mac Pro‘yu andıran silindirik bir tasarıma sahiptir.

Hoparlörün çoğu, hoparlör kafesiyle, hoparlörün üstü ve alt kısmı dışında kaplıdır. Üstte Apple’ın sanal asistanı aktifken tamamen yeni Siri animasyonunu gösteren küçük bir ekran bulunuyor. Renk açısından, Google Home kadar özelleştirilebilir değildir ve iki renkte sunulacaktır: Siyah veya beyaz.

HomePod, Google Home, Amazon Echo Özellikleri

Amazon Echo, Amazon’un kendi sanal asistanı Alexa olarak adlandırılıyor. Echo, Alexa ile eşleştirilmiş olarak hatırlatıcıları ayarlamaya, Amazon Müzik, Spotify veya TuneIn aracılığıyla müzik çalmaya kadar geniş bir yelpazede sesle aktive edilmiş komutlar sunar ve artan sayıda akıllı ev aksesuarlarını kontrol edebilir.

Alexa akıllı ev desteğinin en iyi yanı, Apple’ın HomeKit gibi donanımla donatılması yerine, yazılımla etkinleştirilmiş olmasıdır; bu da geliştiriciler mevcut akıllı ev teknolojisine istedikleri zaman destek ekleyebilir demek oluyor.

Genel soruları cevaplamaktan, müzik ve akıllı ev teknolojisini kontrol etmenin ötesinde Alexa, işlevselliğini genişleten bir dizi “Beceri” ye sahiptir. Just Eat yoluyla yiyecek sipariş etme, bir Uber sipariş etme ya da en yeni Guardian başlıklarını bulmak gibi Alexa’dan sizin için yapmasını isteyebilirsiniz. Buradaki (konuşmacı formunda!) Bahsedilen üç bilgiden kolayca en gelişmiş AI’dır ve zamanla daha da iyi görünmeye çalışır.

Ses düzeneği açısından, Amazon Echo, 2 inçlik bir tiz hoparlör ve yedi adet mikrofon ile birlikte, müziğin çaldığı ortamı bile dinleyebileceğiniz 2.5 inçlik bir subwoofer sunar. Ses açısından Google Home‘dan bir adım daha ileri gelmiş gibi görünüyor, ancak HomePod ile rekabet edebilecek kadar da değil – detayını aşağıda anlatacağız.

Google Home, açıkçası, Google Asistan desteğini sunmaktadır. Google’ın sanal asistanı, genel bilgi soruları cevaplamaktan akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmekten Google Play Müzik, Spotify ve bir avuç müzik akışıyla müzik çalmak gibi çeşitli istekleri üstlenebilir. Alexa kadar gelişmiş değil, ama rekabet edebilir.

Google Home, müzik çalarken bile odanın sizi duymasını sağlayan uzak alan mikrofonlara sahiptir. Müzik konuşan Google Home hoparlörü, ses çalma için bir ‘entegre yüksek gezi hoparlörü’ taşıyor ancak Amazon Echo ve özellikle HomePod ile rekabet etmek için yeterli değildir. Rahat müzik oturumları yapmak ve Google Asistan ile etkileşim kurmak için çalışacağız ancak audiophiller biraz daha iyi bir şeyler isteyecek.

Yukarıda belirtildiği gibi, Apple‘ın HomePod‘u ile ilgili tüm ayrıntıları hâlâ bilmiyoruz, bu nedenle burada bahsedilenlerden daha fazla işlevselliğe sahip olabilir.

Şu ana kadar bildiğimiz şey, HomePod‘un Apple‘ın kişisel asistanı Siri tarafından destekleneceği, ancak gizlilik nedenleriyle iOS ve macOS‘ta mevcut tüm becerilere sahip olmamasından kaynaklanıyor. Apple, tüm ürünlerde olduğu gibi HomePod’daki gizlilik derecesini ciddiye alır ve zaman içinde Siri’nin işlevselliğini yavaş yavaş genişletir. Siri, sınırlı sayıda taleple birlikte müziği kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

HomePod, Apple’ın akış hizmetinde bulunan 40 milyon parçalarına erişime izin veren Apple Müzik akış desteği özelliğini taşıyor. Siri, hoparlör aracılığıyla Beats1’den müzik, çalma listesi ve benzeri şeyleri kablosuz olarak çalabilir ve kişisel zevkinize göre müzik önerebilir. Siri’yi HomePod’da bir müzikolog olarak düşünün. Her şey, iPhone ve iPad’in bazı modellerinde bulunan aynı A8 çipinden, yani hoparlörün sesini de geliştiren bir yonga seti güç veriyor.

İşlem gücü ve diğer dahili teknolojiyle HomePod, bir odayı yüksek kaliteli sesle dolduran mekansal ses sağlayan tek akıllı hoparlördür. Bunu çevreyi akıllıca tespit ederek ve ses çıkışını buna göre ayarlayarak yapar.

Hoparlörler açısından, HomePod etkileyici bir yedi hoparlöre ve ekstra bas için yukarıya bakan bir subwoofer’a sahiptir ve bu ses çıkışı açısından üç içinde en üst düzeydedir. Diğer hoparlörler gibi bu sese de müzik çalarken bile odadan Siri’yi kullanmanızı sağlayan bir dizi mikrofon bulunuyor.

HomePod hakkında bu yılın ilerleyen bölümlerinde daha yakından tanıyacağız, bu yüzden bitmiş ürünün Amazon Echo ve Google Home ile nasıl karşılaştırıldığını görmek için bizi takip edin.

Özet

Hangisinin en iyisi olduğuna dair sağlam bir karar vermeden önce HomePod‘un satışa çıkmasını beklemek zorunda kalacağız.