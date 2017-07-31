HomePod Yazılımı, iPhone 8 tasarımını ve yüz tanıma özelliğini ortaya koyuyor

Parmak izi okuyucusu iPhone 8‘in önünde alternatif biyometrik doğrulama yöntemleri, 3D yüz tanıma ve iris tarayıcı da dahil olmak üzere kabul edildi.

Şimdilik sağlam bi kanıtımız var – HomePod‘un yazılımı, BiometricKit‘te kızılötesi yüz kilidini açma desteğini gösteriyor. Bu, düşük ışık altında Lumia’lar ve Galaxy’ler’in kullandığı ve çalıştığı şeyle benzer.

Telefon sadece D22 olarak adlandırılırken yüz tanıma teknolojisi Pearl Kimliği olarak adlandırıldı. Şimdiye kadar gördüğümüz yüz tanıma özelliği bir parmak izi okuyucunun yıldırım reflekslerinde (0,1 santigrat derece) yavaşladığı için muhtemelen Apple belki de arkada ya da güç düğmesi üzerinde bir parmak izi okuyucuyu iPhone 8’de tutacak.