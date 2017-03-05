Honda Civic Type-R 2017 Özellikleri Ve Çıkış Tarihi

Araba sevdalılarının vazgeçilmez markalarından biri olan Honda, 2017 Cenevre Otomobil Fuarında yenilediği modellerinden biri olan Honda Civic Type-R tanıttı. Daha önce sızdırılan fotoğraflarından modelin genel hatlarının geçen yıl yapılan Paris otomobil fuarında tanıtılan protatip modelinden çok da farklı olmadığı anlaşılıyordu. Ancak bu sene Honda’nın amiral gemilerinden biri olarak Honda standının merkezinde tanıtılan Civic Type-R gerek motor gücü gerekse agresif hatları ile otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı.

Honda Civic Type-R Agresif ve İlgi Çekici Tasarım İle Geliyor

Daha eski modellerinde olduğu gibi Honda Civic Type-R dış hatları ile diğer sokak-spor otomobillerinden farklı olduğunu ortaya koymakta. Genel hatları ile otomobilin oval yapısı; ön ve arka teker önünde çamurluk üzerinde bulunan havalandırma kanalları, aracın arka kısmının ilgi çekici tasarımı otomobilin ön plana çıkmasını sağlamakta.

Kaput üzerinde bulunan havalandırma deliği ve aracın metalik siyah ve kırmızı renkteki dış hatları ayrıca can alıcı detaylardan bazıları. 2016 modelinden farklı olarak araç arkasında tavan kısmında kullanılan balık sırtı şeklindeki tasarım agresifliği pekiştirmek için hoş bir detay olarak düşünülmüş. Ancak araç üzerinde yapılan bu havalandırma ızgaraları, balık sırtı detayları ve oval gövde tasarımı ve nispeten alçak şase dizaynının sadece araca görsellik katmak için yapıldığını düşünmek hata olur.

Çünkü araç üzerinde yapılan bu küçük detaylar ve aeodinamik tasarım aracın performansını ve yüksek hızlarda yol tutuşunu arttırmakta. Aracın arka kısmında geniş bir kanat mevcut. Özellikle yüksek süratlerde yapılan manevralarda aracın arkasının savrulmasını engellemek ve yol tutuşunu ciddi oranda arttırmak için etkili bir çözüm olarak düşünülmüş. Ancak özellikle şehir içi kullanımda arka camdaki görüşü kısmen olsa da engellemesi olumsuz bir yorum olarak belirtilebilir.

Tasarımcılar arka tamponda 3 adet egzoz çıkışı ve difüzor kullanarak agresif görünüşü bu kısımda da desteklemişler. Tüm geometrik ve aerodinamik tasarım ele alındığında Honda; Civic Type-R 2017 modelinde performans için her türlü silahını kullandığını söylemek mümkün.Aracın iç tasarımda dış tasarımında olduğu gibi genel olarak kırmızı detaylar hakim. Özellikle koltuklarda, konsol kısımlarında ve direksiyonda kırmızı hatlar ve dokunuşlar bulunmakta. Genel olarak iç tasarım her ne kadar standart hatchback tasarıma benzese de yapılan küçük değişiklikler ile iç mekanda bir performans aracına yakışacak şekilde spotif bir havaya bürünmüş bulunmakta.

Araç kullanımı, motor bilgileri, sürat göstergesi, devir göstergesi gibi detayların bulunduğu kısmılar ise tamamen dijital olarak tasarlanmış. Her ne kadar bir performans aracı olarak tasarlansa da Honda Civic Type-R; konfor açısından da göz dolduruyor. Geniş bagaj hacmi, rahat ve geniş arka yolcu kısmı ve özellikle yüksek performans üretirken sürücü ve ön yolcunun rahat etmesi için tasarlanan ön koltuklar Honda’nın bu modelini ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.

Kaputun Altındaki Saklı Canavar

Honda Civic Type-R 2016 modelinde Honda’nın geliştirmiş olduğu 4 silindirli DOHC VTEC Turbo benzinli motor kullanılmıştı. Bu motor yaklaşık 2 litrelik bir hacme sahipti. VTEC Turbo olarak geçen motor 310 beygir 400 Nm tork üretiyor. Honda’nın bu yıl sergilediği Civic Type-R modelinde ise net olarak nasıl bir motor kullandığı ise henüz netleşmiş değil. Ancak fuarda aracın tekerleri incelendiğinde 2016 modelinde olduğu gibi Brembo fren kaliperlerinin kullanıldığını söylemek mümkün. 2017 model Honda Civic Type-R’ın da bir sokak spor aracı için performans canavarı olacağını şimdiden sergilemekte.

Piyasaya Sürülüş Tarihi ve Fiyatı

Honda Civic Type-R için henüz kesin bir çıkış tarihi verilmiş olmamakla birlikte aracın 2017’nin sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Aracın satış fiyatı ise piyasaya sürüş tarihi gibi netlik kazanmadı. Kısaca Honda Civic severlerin bu aracı elde etmek için sabretmeye devam etmesi gerekiyor.