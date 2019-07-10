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HongMeng OS Android’i Tahtından Edebilir!

Huawei'nin en yeni işletim sistemi, Android'in hakim olduğu bazı pazarları etkisi altına alabilir...

By Muhammed Arslan

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HongMeng OS vs Android OS vs MacOS - Hangisi Daha Hızlı Olacak?

Şu anda hala HongMeng OS hakkında pek bir şey bilmememize rağman, işletim sistemi hakkında  hala çok şey duyuyoruz. Huawei’nin yaklaşmakta olan işletim sistemi ile ilgili en son haberler doğrudan StrategyAnalytics’ten geliyor. Onlara göre, Huawei’nin Hongmeng işletim sistemindeki getirdiği yenilikler Android’in, bazı akıllı telefon pazarındaki mutlak hakimiyetini sonlandıracak.

Ayrıca bu yıl kullanıcılara üst düzey özellikler getirmeyi düşünen ve 2020 yılına kadar sorunlarının bitmesi beklenen küçük bir iOS da söz konusu. İşte, Huawei esas olarak odak noktası bu açığı kullanmak olacak.

Analistlerin HongMeng OS’nin Android için bu denli rakip olacak kadar büyük olacağını düşündüklerini görmek oldukça etkileyici. HongMeng OS hakkında o kadar çok haber duyduk ki, henüz net bir sızıntı göremediğimiz için çok saçma.

HongMeng OS vs Android OS vs MacOS - Hangisi Daha Hızlı Olacak?

Bu, Google’ın Android’i için geleceğin ne olduğuna dair bir gerginlik ve beklenti ekliyor. Her zaman Android’e rakip bir işletim sisteminin cıkacağını duyduk. Bunlar, anlamsız girişimlerdi. Şimdi ise sadece aksini duymuyoruz, aslında Google için gerçek bir meydan okuma görüyoruz. Bu gerçekten mobil pazarda gördüğümüz en ilginç gelişmelerden biri.

Hongmeng’in Android’in kârlılığına zarar verme ihtimalleri, Google’ın pazar payını etkileseler bile, kesinlikle çok küçük olacak. Olması ihtimalinin tam tersi dehşet verici ve Android’in yıllar önce yaptığı gibi pazarı tamamen sarsabilir. Ancak şimdilik, Hongmeng OS hakkında daha fazla bilgi edinmek için HDC 2019’a kadar beklememiz gerekecek.

KaynakStrategyAnalytics
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