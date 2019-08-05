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HongMeng OS Destekli Akıllı Telefon Geliyor – İlk Detaylar

HongMeng OS hakkında söylentiler devam ediyor. Son haberlere göre Huawei, yeni işletim sisteminin çalıştığı bir telefon üzerinde çalışıyor...

By Muhammed Arslan

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HongMeng OS vs Android OS vs MacOS - Hangisi Daha Hızlı Olacak?

İlk söylentiler Huawei’nin HongMeng işletim sisteminin Android yerine kullanılacağı bildirilmişti. Ancak, geçen aydan bu yana, şirket söylentileri değiştirdi. Bunun yerine HongMeng’in Android’in yerine geçmeyeceğini duyurdu. Telefon hariç diğer teknolojik ürünler için olduğu iddia edilmişti.

Ortaya çıkan son raporlar ise bu haberlerin yine çelişkili olduğunu gösteriyor. Çin’den gelen yeni bir rapor, Huawei’nin şu anda şirketin kendi HongMeng işletim sistemi tarafından desteklenen yeni bir akıllı telefonu test ettiğini ortaya çıkardı. Ayrıca, telefonun 2019 yılının 4. çeyreğinde 288 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürülebileceğini de ekliyor.

Rapora göre, HongMeng işletim sistemi çalıştıran orta seviye akıllı telefon, yazılım geliştiricilerini şirketin yeni ekosistemine katılmak üzere çekecek. Ayrıca, sistemin kişisel verileri koruyan ve kullanıcıların gizliliğinin ihlal edilmesini önleyen şifreleme işlevlerine de sahip olduğunu da ekliyor.

HongMeng OS vs Android OS vs MacOS - Hangisi Daha Hızlı Olacak?

Telefonun, Huawei’den gelecek olan Mate 30 serisi akıllı telefonlarla birlikte duyurulması bekleniyor. HongMeng İşletim Sistemi, 9 Ağustos’taki Güney Çin’in Guangdong Eyaleti Dongguan’daki Geliştirici Konferansında Huawei tarafından tanıtılacak.

Huawei HongMeng işletim sistemi ayrıca 10 Ağustos’tan itibaren piyasada olması beklenen Honor Smart TV ürünlerine de güç sağlayacak. Daha sonra, işletim sistemi, özerk sürüş, uzaktan tıbbi hizmetler ve endüstriyel kontrol de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılabilecek şekilde genişletilecektir.

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