HongMeng OS Hakkında Şok Edici Açıklama!

Huawei’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Catherine Chen, yaklaşmakta olan HongMeng OS işletim sisteminin akıllı telefonlar için olmadığını belirtti. Bundan dolaı şirketin Google’ın Android işletim sistemini akıllı telefonları için kullanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Huawei, ABD hükümetinin yasaklanmasından sonra Huawei telefonları için bir işletim sistemi yapacaktı. Hatta ortaya çıkan haberler telefonlarda yer alacağından oldukça emindi.

HongMeng OS, kısa bir süre önce şirket tarafından onaylandı. Ve bu yaklaşan işletim sistemi açık kaynaklı olarak Android tabanlı geliştirilmiştir. Kısa süre önce yapılan bir testte, Android mobil işletim sisteminden yaklaşık %60 daha hızlı olduğu ortaya çıktı.

Catherine Chen ayrıca, yakın zamanda ticari markalı olan HongMeng işletim sisteminin endüstriyel kullanım için olduğunu belirtti. Buna ek olarak sistemin uzun zamandır geliştirilmediğini de sözlerine ekledi.

Chen, aynı zamanda işletim sisteminin yapısı hakkında önemli bilgiler verdi. HongMeng’in mobil bir işletim sistemine kıyasla daha az kod satırı içerdiğini öne sürdü. Bundan dolayı akıllı telefondaki bir işletim sistemiyle karşılaştırıldığında çok düşük gecikme süresine sahip olduğundan çok güvenli bir işletim sistemi olduğunu söyledi.

Bu işletim sistemi, Android işletim sistemi için alternatif bir seçenek bulma konusundaki tartışmadan önce bile uzun süredir mevcut. Son zamanlarda, Huawei ayrıca HongMeng işletim sisteminin yönlendiricileri, tabletleri, bilgisayarları, ağ anahtarlarını ve veri merkezlerini içerecek geniş bir ürün yelpazesinde kullanılacağını söyledi.