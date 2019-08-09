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HongMeng OS İşletim Sistemine Sahip İlk Telefon Ne Olacak?

Huawei'nin en yeni işletim sistemine sahip ilk telefonun ne olacağı konusunda söylentiler gün yüzüne çıkmaya başladı...

By Muhammed Arslan

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Huawei HongMeng OS için Uygulama Geliştiricilerine Davetiye Gönderdi!
Çinli teknoloji devi Huawei, en yeni işletim sistemi HongMeng OS, EMUI 10 ve Honor Smart Screen dahil olmak üzere yeni ürünlerini bu gün tanıtacak. Tanıtım etkinliğinin yapılacağı Huawei Geliştirici Konferansı 2019 bugün başladı.
Huawei’nin Google ile anlaşmasının ardından HongMeng işletim sisteminin yerine Android işletim sistemine yöneleceği iddia edildi. Bundan dolayı da şirketin yöneticisi, HongMong işletim sisteminin hiçbir zaman telefonlarda kullanılmayacağını, kurumsal olamayacağını iddia etti.
Ancak, geçtiğimiz günlerde şirketin bu yıl sonuna kadar HongMeng işletim sistemi ile çalışan bir akıllı telefon tanıtacağı yönünde söylentiler gündeme geldi. Hatta raporda ayrıca bütçe akıllı telefon 283 dolar civarında bir fiyat olacağını iddia etti.

Şimdi ise yaklaşmakta olan HongMeng OS ile çalışan ilk telefonun Huawei Mate 30 Lite olarak adlandırılacağı iddia edildi. Raporda, uluslararası sürüm Android Q ve EMUI 10 kullanacakken, Çin sürümünün HongMeng işletim sistemi tarafından destekleneceği iddia ediliyor.
Sızıntılara göre, Mate 30 Lite 6.26 inç delikli ekranla gelecek ve kare şekilli bir modül içerisinde bulunan dörtlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. 48 MP birincil kameraya, 8 MP ikincil kameraya ve iki 2 MP kamera sensörüne sahip olacak.
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