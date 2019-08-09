HongMeng OS İşletim Sistemine Sahip İlk Telefon Ne Olacak?

EMUI 10 ve Honor Smart Screen dahil olmak üzere yeni ürünlerini bu gün tanıtacak. Tanıtım etkinliğinin yapılacağı Huawei Geliştirici Konferansı 2019 bugün başladı. Çinli teknoloji devi Huawei, en yeni işletim sistemi HongMeng OS vedahil olmak üzere yeni ürünlerini bu gün tanıtacak. Tanıtım etkinliğinin yapılacağıbugün başladı.

HongMeng işletim sisteminin yerine Android işletim sistemine yöneleceği iddia edildi. Bundan dolayı da şirketin yöneticisi, HongMong işletim sisteminin hiçbir zaman telefonlarda kullanılmayacağını, kurumsal olamayacağını iddia etti. Huawei’nin Google ile anlaşmasının ardındanişletim sisteminin yerine Android işletim sistemine yöneleceği iddia edildi. Bundan dolayı da şirketin yöneticisi, HongMong işletim sisteminin hiçbir zaman telefonlarda kullanılmayacağını, kurumsal olamayacağını iddia etti.

Ancak, geçtiğimiz günlerde şirketin bu yıl sonuna kadar HongMeng işletim sistemi ile çalışan bir akıllı telefon tanıtacağı yönünde söylentiler gündeme geldi. Hatta raporda ayrıca bütçe akıllı telefon 283 dolar civarında bir fiyat olacağını iddia etti.

Huawei Mate 30- Android 10/EMUI 10

Huawei Mate 30 pro- Android 10/EMUI 10

Huawei Mate 30 Lite- HongMeng OS* (Chinese model) Android 10/EMUI 10

Launch mid-September#HuaweiMate30Series pic.twitter.com/hjnydT0gI8 — Teme (特米) (@RODENT950) August 8, 2019

Android Q ve EMUI 10 kullanacakken, Çin sürümünün HongMeng işletim sistemi tarafından destekleneceği iddia ediliyor. Şimdi ise yaklaşmakta olan HongMeng OS ile çalışan ilk telefonun Huawei Mate 30 Lite olarak adlandırılacağı iddia edildi. Raporda, uluslararası sürümvekullanacakken, Çin sürümünün HongMeng işletim sistemi tarafından destekleneceği iddia ediliyor.

Sızıntılara göre, Mate 30 Lite 6.26 inç delikli ekranla gelecek ve kare şekilli bir modül içerisinde bulunan dörtlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. 48 MP birincil kameraya, 8 MP ikincil kameraya ve iki 2 MP kamera sensörüne sahip olacak.