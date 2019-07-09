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HongMeng OS Mevcut EMIUI’den Farklı Olacak!

Huawei'nin yeni işletim sistemi HongMeng OS, önceki arayüzüne göre çok daha fazla özelleştirme ve hız sunuyor...

By Muhammed Arslan

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HongMeng OS vs Android OS vs MacOS - Hangisi Daha Hızlı Olacak?

Çinli teknoloji devi Huawei’nin, HongMeng OS adlı kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Hatta geliştirmenin son aşamalarında olduğu haberleri gündemde. Geçen hafta, şirketin işletim sisteminin ön test aşamasını Huawei Mate 30 akıllı telefonda yaptığı bildirildi.

Bugün ise test aşamasına katılan kullanıcılardan bazıları, Huawei’nin bu yeni işletim sisteminin, şirketin şu anda kullandığı Android tabanlı EMUI arayüzüne göre oldukça farklı olduğunu dile getirdi. HongMeng OS’da neler yeni?

Şirket yeni bir önyükleme animasyonu ekledi. Ayrıca işletim sistemi de kullanıcının isteğine göre özelleştirmeler için destek sağlıyor. Dahası, kullanıcı ekranı, widget’ların yanı sıra kilit ekranını da özelleştirmeyi mümkün kılacak.

HongMeng OS vs Android OS vs MacOS - Hangisi Daha Hızlı Olacak?

 

Simgeler yeniden tasarlandı ve şirket çekici görünmesi için birçok animasyon ekledi. Ayrıca, genel kullanıcı deneyiminin oldukça hızlı olduğu da bildirilmektedir. Huawei yepyeni bir bildirim paneli ve geniş bir arama kutusu tanıttı.

Ayrıca ayarlarda yeni bir hatırlatma modu var ve işletim sistemi de kendisini farklılaştırmak için yepyeni bir zil sesiyle geliyor. Kamera arayüzü gelince, Huawei P30 ile karşılaştırıldığında oldukça basittir ve daha az kontrol sunuyor.

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