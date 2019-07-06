HongMeng OS vs Android OS vs MacOS – Hangisi Daha Hızlı Olacak?

Donald Trump geçen hafta sonu Kuzey Amerika şirketleri ile iş yapmaya devam edebileceğini ve Google’ın Huawei’nin Android’i kullanmasına ve telefonlarını sertifikalandırmasına izin vereceğini açıklamıştı. Ancak Çinli akıllı telefon üreticisi bu durumu tam olarak onaylamadı.

Ortaya çıkan son durumlara göre Çinli şirket HongMeng işletim sisteminin gelişimine devam edecek. Açıklama doğrudan şirketin CEOsu ve kurucusu olan Ren Zhengfei‘den geliyor. Uzun bir süredir, bu işletim sistemi hakkında çeşitli söylentiler gündeme gelmeye başladı. Peki bu işletim sistemi nasıl olacak?

HongMeng OS hakkında henüz net sızıntı ya da resmi bir açıklama görmedik. Ren Zhengfei’den ilk defa açıklamalar geldi. Fransız dergisi Le Point ile röportajında ​​75 yaşındaki yönetici, kurum içi işletim sisteminin ağ anahtarları, yönlendiriciler, veri merkezleri ve akıllı telefonlar üzerinde çalışacağını söyledi. Bu anlamda, Google’ın Fuchsia işletim sistemine oldukça benzer.

Ren ayrıca işletim sisteminin Google’ın Android işletim sisteminden daha hızlı olduğunu iddia etti. Ek olarak HongMeng OS’un dizüstü ve bilgisayarlarda kullanılacağını dile getirerek, MacOS’a rakip olacağını söyledi. Ren’e göre, HongMeng OS beş milisaniyeden az bir işlem gecikmesine sahip.