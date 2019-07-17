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HongMeng OS Yüklü İlk Cihaz Belli Oldu!

Android işletim sisteminden %60 daha hızlı olduğu ileri sürülen HongMeng OS'u ilk göreceğimiz ürün biraz şaşırtıcı...

By Muhammed Arslan

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HongMeng OS vs Android OS vs MacOS - Hangisi Daha Hızlı Olacak?

Kısa bir süre önce, Huawei’nin alt markası Honor’un bir yöneticisi, şirketin Akıllı TV’ler üzerine çalıştığını doğruladı. Bugün ise işin içinde olan kişilerce ileri süren bilgiler ile Huawei’nin ilk Smart TV’sinin şirketin kendi HongMeng işletim sistemi tarafından destekleneceğini gösteriyor.

Raporlara göre Huawei ilk Smart TV’sini Ağustos ayının başlarında piyasaya sürecek. Şirket, evde internete bağlı tüm cihazları kontrol etmeye yarayan Google ve Amazon Hub’lar gibi, asıl noktayı Akıllı TV’ye hedefleyerek  ‘Akıllı Ekran’ arasında da ün yapmayı hedefliyor.

Honor başkanı George Zhao, televizyonun aileler için de önemini açıkladı. Cihaz, sadece bilgi merkezli değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi olacağına da dikkat çekiyor. Zhao, ne yazık ki  yaklaşmakta olan TV’nin özellikleri hakkında pek bir şey açıklamadı.

Smart TV Nedir?

Huawei’nin yeni işletim sistemi HongMeng OS‘yi bir süredir burada anlatıyoruz. ABD hükümeti, Huawei’yi “Varlık Listesi” ne koyduktan sonra ABD merkezli firmaların Çin deviyle iş yapmalarını yasakladı. Huawei de bundan kaynaklı olarak sağlam adımlar atmaya çalışıyor.

Huawei, tüm ürünleri için tekil bir işletim sistemi yaratmayı hedefliyor. Şirketin CEO’su Ren Zhengfei ayrıca HongMeng OS’nin Android ve macOS’tan daha hızlı olma ihtimalinin yüksek olduğunu da iddia etti. Daha önce, yaklaşan işletim sisteminin Android’den yaklaşık %60 daha hızlı olduğu bildirildi

KaynakYicaiGlobal
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