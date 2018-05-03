Honor 10 Çin Dışında İlk Kez O İki Ülkede Satışa Çıkıyor! İşte Fiyatlar...

Huawei Honor 10 Çin’de birkaç hafta önce açıklandı. Huawei’nin alt markasının amiral gemisi şimdi Hindistan ve İngiltere gibi diğer bölgelere yönelmeye hazırlanıyor.

Honor 10 için Hindistan’da bir lansman tarihi bildirilmemiş olmasına rağmen satışıyla ilgili ayrıntıları açıkladı.

Huawei Hindistan Tüketici İş Grubunun açıklamasına göre Flipkart Honor 10 için özel çevrimiçi satış ortağı olacak. Fiyat ile ilgili olarak Mysmartprice sitesi yeni amiral gemisinin Hindistan’da 35.000 Rs (~ 525 $) civarında fiyatlandırılabileceğini söyledi. Çin’de telefon 64GB sürümü için 2599 Yen (~ 408 $) ve 128GB sürümü için 2999 Yen (~ 471) fiyatlardan satılıyor. Yani tahminler Hindistan için 128GB model sürümünde 35.000 Rs fiyat etiketini gösteriyor.

Sızan bir posterde OnePlus katili olarak atıfta bulunulan Honor 10 eğer bu beklentiyi karşılamak niyetindeyse o zaman çok rekabetçi bir fiyata telefonu satmak zorunda kalacak.

Honor 10 Özellikleri

Honor 10’un ana satış noktası AI özellikleri tarafından desteklenen kamera performansı olacak. Telefonda 24MP selfie kamera ve arkada 24MP + 12MP çift kamera kurulumu var.

Ayrıca Huawei’nin SuperCharge (5v / 4.5A) hızlı şarj teknolojisine sahip telefon Kirin 970 işlemci, 6GB RAM ve bir 3400mAh ile bir 5.84 inç FHD + çentikli ekranı ile gelecek.