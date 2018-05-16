Honor 10 Global Satışlara Başlıyor! Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Honor 10 modeli şimdi İngiltere ve Hindistan‘da satışa çıkarılarak küreselleşmeye başladı. Yeni Honor amiral gemisi telefon bu pazarlarda cazip bir fiyat etiketi ile gelecek ve piyasadaki diğer amiral gemilerine bir meydan okumaya hazır durumda olacak.

Honor 10 modeli aslında Leica kameraları olmadan Huawei P20‘nin daha ucuz bir alternatifi olarak ifade edilebilir. Telefon Huawei P20, P20 Pro ve Porsche Design Mate RS‘de bulunan aynı Kirin 970 ile geliyor. Bu yüzden performansı hemen hemen aynı.

Honor 10 üstte bir çentik ile 5.84 inç IPS LCD FHD+ Full Screen ekrana sahiptir. İngiltere versiyonu 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Telefonun arkada çift kamerası var: 24MP + 16MP ve her ikisi de bir f / 1.8 diyaframa sahip. Honor 10 sahne tanıma içeren AI kamera özelliklerine sahiptir. Bu yüzden konunun bir evcil hayvan, bina, yiyecek, göl, gökyüzü veya tepe olup olmadığını algılayabilir ve kamerayı en iyi ayarlara otomatik olarak ayarlar. Honor telefonu bulutlu bir gün için sahne tanıma özelliğine eski mimari, bisiklet ve panda seçeneklerinin daha sonra bir güncelleme ile ekleneceğini söylüyor.

Ön kamera aydınlatma koşullarını otomatik olarak ayarlayan AI özelliklerine sahip bir 24MP sensöre sahip. Ayrıca profesyonel portre görüntüleri için 3D portre aydınlatma modu var. Ekranın altında bir parmak izi tarayıcısı var. Honor ıslak ellerle bile çalışan bir ultrasonik sensöre sahip olduklarını söylüyor. Ayrıca süper hızlı olduğu söylenen yüz tanıma kilidi de telefonda mevcut. Honor 10 sadece 25 dakika içinde telefonu % 50’ye şarj etmenizi sağlayan Honor Supercharge 5V / 4.5A desteği ile 3400mAh bataryaya sahip olarak gelir.

Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.1 ile kutudan çıkan telefonda Çift SIM desteği, NFC, Bluetooth 4.2, bir USB Type-C portu ve bir de 3,5 mm ses jakı vardır.

Honor 10 Fiyat

Honor 10 alabileceğiniz en ucuz amiral gemilerinden biri olabilir. Çin fiyatından bunu anlayabiliriz. Ancak Avrupa ülkelerinde satılacağı fiyat hakkında henüz bir bilgimiz yok.

Telefon Phantom Blue (renk değiştiren model) ve Phantom Grey seçenekleri ile gelir. Bir TPU koruma kılıfı ve bir ekran koruyucu (zaten yerleştirilmiş) telefon ile beraber kutuya eklenmiş olarak gelir.