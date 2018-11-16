En az Huawei kadar ün kazanmayı başaran Honor, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor gibi gözüküyor. Markanın yeni seri akıllı telefonlarında kullandığı özellikler oldukça dikkat çekici özellikler olarak öne çıktı. Sadece yeni akıllı telefonlarda sunulan özellikler değil, bunun yanında bazı yazılımlarda epey bir ses getirmeyi başardı. Özellikle oyuncular için özel olarak sunulan sistemler bir hayli konuşuldu. İddialı akıllı telefon markalarından biri olmasının yanında sürekli olarak yeni modeller geliştirmeye de devam eden Honor, şu sıralar Honor 10 Lite akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Yeni model için son olarak belli başlı görseller ve özellikler ortaya çıktı.

Honor 10 Lite TENAA Kayıtlarında

Honor 10 Lite akıllı telefonları için ortaya çıkan TENAA kayıtları, yeni modelin detaylarını da göstermiş oldu. TENAA kayıtlarına göre Honor 10 Lite akıllı telefonlarında 6,21 inçlik bir ekran bulunacak. Yeni modelin ekranı, mevcut serilerde kullanılan teknolojilerle hemen hemen aynı olacak. 6.21 inçlik bir panel üzerinde sunulacak olan çözünürlük değerinin ise 2340 X 1080 piksel olduğunu görmek mümkün olacak.

Ekran kısmında çentikli yapı göreceğimizi de hatırlatalım. Fakat çentik alanının tam olarak nasıl kullanılacağı konusunda net bilgiler bulunmuyor. Ekranı bir kenara bırakıp sistem özelliklerine geçelim. Sistem özellikleri kısmında da beklentiler dikkat çekici. Yine Kirin işlemcilerinden güç alacak olan model, Kirin 710 işlemci serisini sunacak. 4 ve 6 GB RAM bellek miktarını da sunacak olan Honor 10 Lite akıllı telefonlarında 64 GB ile 128 GB depolama seçeneklerini görebileceğiz.

Kamera konusunda da dikkat çekici bir model karşımıza olacak. 24 MP ön kamerasıyla selfie özel sistemi sunacak olan Honor 10 Lite, arka kısımda ise 13 MP + 2 MP değerinde çift arka kamera sunacak. Telefonların tüm bu özelliklerine ek olarak Android Pie işletim sistemiyle beraber çıkış yapacağını da ekleyelim. Henüz fiyatlar konusunda ve tanıtım tarihi konusunda ise net bir açıklama yok.